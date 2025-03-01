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婦腸胃炎「二度衝急診打點滴」！醫1地巧遇她心寒：比我還早到

打點滴示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲阿姨腸胃炎打完點滴後竟跑去吃火鍋，還被醫師撞見。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

全台各大醫院急診壅塞嚴重前所未有，醫護人員忙得人仰馬翻。粉專超級白急診醫師發文透露，近日急診來了一名感染腸胃炎的婦人，服用藥物後覺得無效，返家後又二度來診要求打點滴，隨後才滿意地回家。怎料醫師下班後拖著疲累身軀要去吃火鍋時，竟撞見對方正精神奕奕地在同一間店裡大啖和牛，當場看傻眼。

急診醫師PO文表示，該名阿姨因腸胃炎不適掛急診，一開始開立口服藥讓她服用，對方覺得沒效果，二度返診要求打點滴，待耐心衛教完畢，她一臉滿意地打完點滴回家休息，「結果下班後去吃火鍋時，竟然發現她比我還早到，精神奕奕地在涮和牛。」他心寒地問，「原來打點滴是為了有體力吃火鍋？把我衛教的時間還來啊！！」

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▲▼台大醫院大廳，急診候床病患太多得至大廳等候，台大急診。（圖／ETtoday資料照）

▲急診壅塞問題未解。（示意圖／ETtoday資料照）

急診醫學會日前示警，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力。衛福部三度開會並提出三大短期因應策略，包含醫學中心強化院內病床調度，加強區域醫院聯防機制，強化民眾分級就醫資訊等。

衛福部雖陸續提出回應仍不被醫護所接受，台灣醫療工會聯合會昨（28）日發布公開聲明怒批，「衛福部的大腦袋們，持續已讀亂回」，部長邱泰源裝死、辯解、做假戲，何時才要解決問題？直言病床調度、分級醫療都是既有政策，至於調高健保給付、護理費「錢也都是醫院拿走」，喊話「邱部長，出來打球。」

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關鍵字： 醫藥新聞 急診 腸胃炎 打點滴 火鍋 超級白急診醫師 亂象 急診壅塞

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