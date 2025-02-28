衛福部「大腦袋」已讀亂回！醫療工會怒提4訴求：邱泰源出來打球

▲因應急診壅塞，衛福部長邱泰源視察雙北各大醫院急診狀況。（圖／衛福部提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內面臨急診壅塞、人員流失等問題，衛福部雖陸續提出回應仍不被醫護所接受，台灣醫療工會聯合會今（28）日發布公開聲明怒批「衛福部的大腦袋們，持續已讀亂回」，部長邱泰源裝死、辯解、做假戲，何時才要解決問題？直言病床調度、分級醫療都是既有政策，至於調高健保給付、護理費「錢也都是醫院拿走」。工會提出四大訴求，喊話「邱部長，出來打球。」

聲明全文如下：

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近來急診量能問題，一躍成為媒體主流話題。在醫療崩壞的失速列車繼續向前奔馳的同時，衛福部的大腦袋們，持續「已讀亂回」。衛福部！邱泰源部長！裝死、辯解、做假戲玩夠了沒？何時才要解決我們的問題？

當衛福部指責他人時，別忘了其他四隻指頭還指著自己

衛福部從司長、健保署長、一路到次長與部長，在媒體與網路上都動得很厲害。從喊話調整人力及病床、要求強化轉診分流，到喊出提高急診費用與調整加護病房給付的「共識」，接著部長親自揮軍「突襲式」實地訪查，最終上至總統透過健康台灣推動委員會，再次承諾改善云云。醫療實務現場困境，一再被主管機關套路。衛福部在議題裡到底實質回應了什麼？有沒有針對問題的根本？提出的方案真的能解決實務問題嗎？

衛福部的新寶貝「分級醫療就醫指引」，看起來是解決急診壅塞的答案。真的是這樣嗎？早在2016年，健保署就已經向健保會提出「推動分級醫療策略及配套」專案報告，洋洋灑灑擬定(1)壯大基層醫療服務量能、(2)導引民眾轉診就醫習慣與檢討部分負擔、(3)調高醫院重症支付標準並導引醫院減少輕症服務、(4)強化醫院與診所醫療合作服務，提供連續性照護、(5)提升民眾自我照護知能、(6)加強醫療財團法人管理…等六大策略及配套。

十年後回頭看，六大策略...究竟政府已經按了幾次鈕？還是講講而已，按都沒按？

從臨床到立法再到行政，主事者到底還有什麼不清楚

疫情前，臨床缺工的問題就越來越嚴重，工會與基層人員一次又一次提出建言、大聲疾呼。然而，堂堂我國衛生主管機關面對問題時，始終鴕鳥心態、推諉卸責，對於第一線的實務困境視若無睹、充耳不聞，毫無改革決心。等到實務現場紙包不住火，小病積勞成疾、終至防線潰堤，衛福部才拖行政院跟總統出來救援。衛福部長的位置是否太舒適了？待過臨床、當過立委、榮升部長、再受銜為健康台灣推動委員會執行秘書的邱部長，您怎麼看？

早在2018年，立法院就在「落實分級醫療及雙向轉診制度之研析」報告中明確指出：「一個公共衛生良好、國民知識水準足夠之國家，不可能有大量急症、重症、難症病患。而我國民眾平均就醫次數、住院天數、醫學中心家數比及加護病床數都遠超過其他先進國家」。「我國超乎常態之醫學中心醫療需求、門診及住院需求，問題勢必出在制度」。

邱部長，請問到底還要拖多久？

錯誤決策一上路，送更多一線臨床人員上路

日子一天天過去，醫療人員一個個倒下、離開。衛福部與下轄司署的發言與方案，非但沒有實質解決問題，反倒是送了更多的醫療人員上路！明眼人都能看出，衛福部「抗辯」的動機，大過解決困境的決心。轉診推行難道不需要充足的人力？被指定為綠色通道的醫院難道之前都很閒？放任醫院低薪，政府補助與獎勵到底都去了哪裡？更不用說，政府自己都繳不出帳單來，還要期待可以點值提升到0.95？

工會長期訴求「人力補足」、「安全職場」、「尊重專業提升待遇」、「政府投資健保」。工會提出許多具體、可實施、立即可行的建言，「三班護病比入法」、「訂定跨科支援指引」、「職災法定通報義務」、「人力設置標準與合理服務量」。無奈衛福部就像一個深不見底的大洞，不管投入什麼，都只得到「再研議」的空洞回音。

拖過一年又一年，彷彿永遠沒有改善的一天！

選前承諾？健保永續？醫療人員難道還是奴隸

選舉前，面對工會的訴求，各政黨爽快簽下承諾。選舉過後，無作為的程度，像是執意要送醫療體系與基層人員共赴黃泉。邱部長，埋頭裝死裝夠了嗎？誠心檢討、面對問題，納入基層與工會參與，改革我們共病又殘敗的制度，我國的醫療品質才能維持、病患才能夠繼續接受專業的照護！

本會堅定之四項要求：

一、全面檢討健保給付制度！別再拿醫療人員的血去包裝政策！

二、提高第一線醫療人員的待遇！醫院總騙說不賺錢，政府出面協調解決！

三、解決護理師等基層人員的困境！三班護病比立即入法，違法醫院要裁罰！訂指引杜絕跨科亂象！健保費專款專用！

四、提高醫護職安與患者病安，才有人力提升醫療分級。落實管控，確保各級醫療量能非必要的錯置！

邱部長，出來打球！