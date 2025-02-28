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62歲名醫「血管年齡28歲」！吐1秘訣：還能消除鮪魚肚

▲心血管。(達志示意圖)

▲想讓血管回春，日本名醫分享「順便運動」保養祕訣。（示意圖／達志）

文／早安健康編輯部

你相信63歲的日本名醫，血管年齡卻只有28歲？血管年齡比實際年齡輕，有什麼好處？血管年輕代表血液循環順暢，讓身處末梢的60兆細胞，都能得到充分氧氣供應。如果血管老化、硬梆梆、阻塞，可能引發中風、心肌梗塞、心絞痛、肺栓塞等各種疾病，甚至影響生死！

血管老化並非無法恢復，也並非一定要吃藥才有幫助。日常生活中，透過簡單的運動以及更適當的飲食，血管保持年輕甚至回春都不是夢。

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日本心臟血管科名醫池谷敏郎，2025年生理年齡為63歲，卻自稱血管年齡只有28歲。我們就來聽聽看池谷敏郎的運動觀是什麼。

「順便運動」血管就能回春

池谷敏郎表示，改善血管的健康度並不困難，意思是說，既不需要激烈的運動類型，也不需要特意為之；日常生活中，隨時都能動，至少保持肌肉不流失。他的經典運動「殭屍操」就是這樣一個具有多重功效的「順便運動」：鍛鍊下半身肌肉、促進全身血液循環、舒緩肩頸痠痛，還能放鬆身心、減輕壓力。

他特別強調，飯後30分鐘到1小時的時間練習殭屍操，還可以附帶消耗剛吃下去的熱量的好處，避免血糖急速升高，或是過多的血糖轉換為脂肪儲存起來。做3組殭屍操所消耗的熱量大約等同散步10分鐘。

順便運動1：飯後殭屍操

1.身體站直，腹部出力。

2.像慢跑般抬起雙腳，但是是原地動作，無需真的前進。同時肩膀左右擺動，手臂自然放鬆垂下搖擺，無需用力，過程約1分鐘即可。

▲▼62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚。（圖／早安健康授權提供）

3.雙手持續自然擺動，但是放慢腳步，持續約30秒。

▲▼62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚。（圖／早安健康授權提供）

4.以上動作為一組，做完後可以稍微休息一下，一次共做3組。

順便運動2：口腔操

池谷敏郎表示，為避免呼吸功能下降，重點在加強唾液分泌，以改善血液循環，還能刺激大腦、平衡自律神經、提高免疫力。

1.張大嘴巴說「啊」。

▲▼62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚。（圖／早安健康授權提供）

2.嘴巴微微打開，說「衣」。

▲▼62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚。（圖／早安健康授權提供）

3.往前嘟嘴，說「嗚」。

▲▼62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚。（圖／早安健康授權提供）

4.用力吐出舌頭，說「胚」，接著上下左右旋轉舌頭，同時雙手按摩一下耳垂。

▲▼62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚。（圖／早安健康授權提供）

順便運動3：坐姿豐胸操

鍛鍊胸部肌肉，也能舒緩身心。

1.坐在椅子上，雙手向外張開，讓雙掌貼緊，在胸前。

2.雙掌用力往對方方向推，約10秒，然後放下雙手。

▲▼62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚。（圖／早安健康授權提供）

3.每回合重複以上動作3次。

精進版：
雙手合掌時，試著把手臂維持與地面平行。

順便運動4：浴室慢速深蹲操

每回蹲馬桶都可以順便做，讓深蹲的壓力平均分散。

1.以「即將」坐到馬桶的姿勢，默數5秒慢慢坐下去，但不要真的碰到馬桶。

2.再以同樣的5秒速度，慢慢站起。

POINT
請先上完廁所再練習。

▲▼62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚。（圖／早安健康授權提供）

順便運動5：踢腿操

鍛鍊下肢肌肉，不僅有助血液循環、幫助心臟把下半身血液送回，也能消除鮪魚肚，恢復小蠻腰。

1.椅子不用坐到滿，背部不靠到椅背。

2.兩手握住椅子邊保持平衡，腹部用力。

3.左腿以稍微用力的方式往前踢，自然地往上，讓整條腿伸直。

4.左腿縮回來踏到地面，同時右腿以同樣方式踢出，如此來回運動。

5.來回踢腿以15秒為1組，稍事休息繼續，一次練習3組。

▲▼62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚。（圖／早安健康授權提供）

本文經授權轉自早安健康，原文引自：62歲名醫有28歲年輕血管！不刻意運動5秘訣，血管回春消滅鮪魚肚

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關鍵字： 早安健康 順便運動 血管 回春 池谷敏郎醫師 鮪魚肚 健康百科

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