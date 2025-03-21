肺強百病消！「11種養肺食物」顧好呼吸道　專家大推

▲要顧好肺部，有11種食物能提升呼吸道防禦能力。（示意圖／記者趙于婷攝）

文／早安健康編輯部

「吃什麼可以養肺？」這個問句比較像是中醫角度的問法，卻常常出現在國內肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興門診中。對此，他他建議民眾要有好肺，除了戒菸、遠離二手菸、避免空污嚴重時外出並佩戴口罩外，日常飲食中也可透過「清肺、潤肺」的食物來保護肺部健康。

抗氧化、抗發炎食物有益呼吸功能

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美國環境保護署的研究指出，對於心血管與呼吸道疾病患者來說，富含抗氧化與抗發炎成分的食物，可能有助於減少空污對健康的影響，提供一定程度的保護。

台北榮總營養部營養師吳柏姍強調，飲食中許多營養素可能透過抗發炎與抗氧化的效果改善空氣污染對人體的危害，長期暴露在廢氣下的族群每天補充魚油2～3公克，可增加體內抗氧化酵素的活性，降低脂質過氧化物的產生，減少對肺部的傷害。

此外，國外有研究發現，每天補充500毫克維生素C及800毫克維生素E，六個月後相較於未補充的控制組比較，細胞內蛋白質與脂質受損的程度較少，且體內抗氧化物質活性較高，顯示維生素C與E可減少空氣污染對人體的氧化傷害。

吳柏姍營養師說，富含β胡蘿蔔素的食物如：胡蘿蔔、南瓜、芒果、木瓜等蔬果，也有利於上皮組織（包括消化道、呼吸道、生殖道、眼睛的黏膜和皮膚等）的抵抗力和修復能力。事實上，飲食中只要攝取足夠蔬果，可增加上呼吸道防禦能力。

▼胡蘿蔔、南瓜、芒果、木瓜有利於上皮組織的修復能力。（示意圖／Unsplash）

中西醫推薦相輔相成

中醫也強調「養肺」的重要性，透過飲食調理來提升呼吸道防禦能力。中醫認為肺喜潤而惡燥，秋冬季節更需特別注重「潤肺養陰」，可適量攝取銀耳、梨、百合、枇杷等具有潤肺生津作用的食物。此外，山藥、蓮子、白木耳等食材，能補益肺氣、提升免疫力，有助於維持呼吸道健康。

這樣的飲食原則不僅與維生素C、E及β胡蘿蔔素的抗氧化作用相輔相成，也符合現代營養學與中醫「食療養肺」的概念，透過均衡飲食來強化呼吸系統，減少污染物對身體的傷害。

熟知中西醫營養學的台北市郵政醫院營養師黃淑惠表示，中醫認為，五臟的「肺」對應五色的「白色」，因此多食用白色食物如蓮藕、羅漢果、杏仁、蜂蜜，可預防、緩解秋燥傷肺，提升整體免疫力。白色食物具有滋陰生津的作用，調節肺氣、幫助修復肺部組織。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：肺強百病消！11種養肺食物顧好呼吸道，搭這2樣修復黏膜、強化防禦