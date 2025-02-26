現代人「1飲食習慣」好傷身　醫曝研究：心血管疾病風險增13％

▲研究指出，便利的容器對健康有潛在威脅。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

叫外送是現代人很習慣的飲食方式，但醫師指出，研究發現，每周叫1到2次外賣的人，其體內平均會累積約170到638種塑膠微粒，糞便中PET（聚酯）微粒含量是少用者的3.5倍，長期高頻率接觸這些塑料產品，心血管疾病風險也增加13%。

醫師黃軒在臉書指出，便利的容器不僅製造了大量塑膠垃圾，還可能將塑膠微粒（microplastics）帶入飲食中，對健康構成潛在威脅，有研究追蹤2000名受試者發現，每周叫外賣5次以上者，糞便中PET（聚酯）微粒含量是少用者的3.5倍，而外賣使用這些塑膠容器盛裝熱食，會使其塑膠代謝產物，尿液中的雙酚A濃度上升2到4倍。

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另外，在人類數據中發現，高頻率接觸這些塑料產品，心血管疾病風險增加了13%。而動物實驗也顯示，長期接觸這些外賣盒，會改變腸道菌群，引發發炎反應和氧化反應，導致心肌損傷和心血管疾病。

黃軒最後也建議，想減少外賣塑膠微粒攝入，要避免使用一次性塑膠餐盒，改用玻璃、不鏽鋼、陶瓷容器，可選擇PP（聚丙烯）5號塑膠，相對較耐熱，較不易釋放塑膠微粒。

另外，也要避免高溫接觸塑膠，避免微波加熱塑膠容器，可改用玻璃碗，避免將熱食直接放入塑膠盒，可先倒入碗盤再食用。