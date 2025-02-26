ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

現代人「1飲食習慣」好傷身　醫曝研究：心血管疾病風險增13％

▲三寶燒臘飯，餐盒，外食，紙盒。（圖／記者趙于婷攝）

▲研究指出，便利的容器對健康有潛在威脅。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

叫外送是現代人很習慣的飲食方式，但醫師指出，研究發現，每周叫1到2次外賣的人，其體內平均會累積約170到638種塑膠微粒，糞便中PET（聚酯）微粒含量是少用者的3.5倍，長期高頻率接觸這些塑料產品，心血管疾病風險也增加13%。

醫師黃軒在臉書指出，便利的容器不僅製造了大量塑膠垃圾，還可能將塑膠微粒（microplastics）帶入飲食中，對健康構成潛在威脅，有研究追蹤2000名受試者發現，每周叫外賣5次以上者，糞便中PET（聚酯）微粒含量是少用者的3.5倍，而外賣使用這些塑膠容器盛裝熱食，會使其塑膠代謝產物，尿液中的雙酚A濃度上升2到4倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，在人類數據中發現，高頻率接觸這些塑料產品，心血管疾病風險增加了13%。而動物實驗也顯示，長期接觸這些外賣盒，會改變腸道菌群，引發發炎反應和氧化反應，導致心肌損傷和心血管疾病。

黃軒最後也建議，想減少外賣塑膠微粒攝入，要避免使用一次性塑膠餐盒，改用玻璃、不鏽鋼、陶瓷容器，可選擇PP（聚丙烯）5號塑膠，相對較耐熱，較不易釋放塑膠微粒。

另外，也要避免高溫接觸塑膠，避免微波加熱塑膠容器，可改用玻璃碗，避免將熱食直接放入塑膠盒，可先倒入碗盤再食用。

【5年存25萬】拿浮球當存錢筒　都是硬幣...全家數到懷疑人生XD

關鍵字： 餐盒 便當盒 塑膠袋

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

脊椎手術隔天能下床！北醫3D導航微創手術　助6旬男改善跛行

中醫教你3大減重原則　不挨餓也能輕鬆瘦身、遠離復胖

聽力損失加重失智風險！專家揭5警訊　及早用助聽器可減少退化

牛奶較營養？還是豆漿比較厲害？1圖秒懂優缺點

痛不是忍忍就好！變成「慢性疼痛」死亡風險還飆升40%

「地雷飲食」恐害慢性疼痛加劇　營養師列「5大改善技巧」

現代人「1飲食習慣」好傷身　醫曝研究：心血管疾病風險增13％

每月9萬市民掛急診！高雄擴大分流...呼吸、腸胃道專診補助2萬

7旬翁「劇烈腹痛」竟是5公分腫瘤！醫示警「3風險」別輕忽

「出席春酒嗨唱」惹議　林靜儀怒：別拿醫事團體活動做政治操作

讀者迴響

回到最上面