7旬翁「劇烈腹痛」竟是5公分腫瘤！醫示警「3風險」別輕忽

▲醫師提醒，腹痛可能是肝癌警訊。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

70歲的林爺爺五個月前因劇烈腹痛就醫，電腦斷層檢查發現其肝臟有5公分大腫瘤且出現破裂情形，後續進行抽血及超音波檢查確認腫瘤未轉移，診斷為早期肝癌，手術將腫瘤及周邊組織切除術後，恢復狀況良好出院。醫師指出，「B型、C型病毒性肝炎」及「肝硬化」與肝癌息息相關，而「飲酒、患有B型肝炎」都是好發原因之一。

根據國健署統計，台灣每年約有10,000人確診肝癌，7,700人因肝癌死亡，高居癌症發生率第三名及死亡率第二名，飲酒、患有B型肝炎都是好發原因之一，而肝硬化病人每年約有3至5％的機率發展成肝癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北慈濟一般外科主治醫師陳昱天說明，肝臟主要有營養代謝儲存、製造膽汁、分解毒素以及凝血的作用，是人體相當重要的免疫器官，肝癌的早期症狀並不明顯，往往要到腫瘤增大甚至破裂或病情達中後期才會有腹痛、噁心或黃疸指數過高等情形，若遲遲沒有就醫，當腫瘤侵犯到血管或發生遠端轉移時，則可能發生腸胃道出血或腹膜炎的併發症，不可不慎。

肝癌的診斷除了結合臨床表現外，還需藉由抽血檢查檢驗肝功能狀態，並利用腹部超音波、電腦斷層或核磁造影確認腫瘤型態、大小以及是否有轉移。治療上，化學治療、放射線治療、標靶藥物治療及手術治療等都是現今肝癌的治療選擇之一，手術治療方面，有腹腔鏡微創手術、達文西機械手臂手術及傳統開腹手術等方式。

陳昱天提醒，肝臟因為沒有痛覺神經，又被稱為「沉默的器官」，但只要早期發現並予以手術，五年存活率可達70％，民眾日常應多留意身體變化，避免過量飲酒或熬夜，定期健康檢查，達到有效預防目標。