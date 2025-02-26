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醫點名「1坐姿」恐害胃食道逆流！　風險高11倍

喉嚨痛,食道。（圖／記者趙于婷攝）

▲坐姿不良可能引起胃食道逆流。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「喝咖啡、吃甜食，又讓你胃食道逆流了嗎？」這句朗朗上口的廣告台詞反映出現代人共同的困擾。胃腸肝膽科醫師錢政弘觀察到，進食後坐姿不良、身體習慣「往左側躺」的民眾，長期下來造成脊椎側彎，賁門因關不緊、容易使胃酸逆流，而當側彎角度越大，逆流就越嚴重，風險最高多11倍。

引發胃食道逆流的原因有很多，錢政弘醫師在粉專指出，通常與吃太飽、吃甜食或油炸食物有關。此外，他引述日本慶應大學的研究發現，胸椎與腰脊椎往「左側彎」的人，會增加胃食道逆流的風險，當側彎角度越大、逆流越嚴重，最高多11倍。

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▼研究發現，脊椎側彎者會增加胃食道逆流風險。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼腰酸背痛,下背痛,跳舞,性感,妹子。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

錢政弘解釋原因，靠近賁門（胃和食道交接處）的橫膈膜肌肉附著於胸椎和腰椎連接處上，當脊椎骨往左側彎時，會壓縮腹部空間，導致胃和食道裂孔位移和變形，形成胃食道逆流和食道裂孔疝氣。

錢政弘分享，他觀察到有些胃食道逆流的患者有坐姿不良的習慣，躺在沙發上時，身體習慣往左側彎、靠左躺，長期下來造成脊椎側彎，賁門容易鬆弛，進而引發胃食道逆流。

錢政弘建議，本身患有胃食道逆流或腹脹的民眾，平時應養成坐姿端正的好習慣，飯後不要馬上躺在沙發上，可以坐正、站立或散步，有助於食物消化，尤其要避免左側彎、左側躺的姿勢。

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