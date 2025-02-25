女玩「大胃王遊戲」慘住院5天　醫：肚子3分之1都是胃

▲醫師提醒，不要過度進食折騰自己身體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅提醒，一名40歲女性聚會玩大胃王比賽，吃的幾乎都是披薩、炸雞，結果被送急診，檢查發現她的肚子有「3分之1都是胃」，住院5天才消化完。

陳榮堅近日分享這起個案提到，這種情況較常見於胃癌患者，或因反覆潰瘍造成的阻塞，但是這名當事人也都沒有相關病史。

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陳榮堅指出，進一步詢問後才得知，患者是和朋友聚會時，有人一時興起，提議來玩大胃王遊戲，看15分鐘內誰可以吃最多盤食物，結果吃完之後，她就因為不舒服被朋友送來急診。

陳榮堅表示，患者希望可以幫她把食物取出來，但她吃的幾乎都是披薩、炸雞，而用鼻胃管只能引流液體，「她甚至問我，能不能用微創手術直接把食物拿出來？」

陳榮堅說，當然沒辦法這麼做，於是安排患者住院觀察，只要腸子沒有出現敗血症或壞死狀況，就是繼續讓食物慢慢被消化掉，結果她整整住院住5天，腸胃道才慢慢恢復正常的樣子。

陳榮堅提醒，其實就連大胃王選手，有些人在比賽後也會因為太不舒服而催吐，甚至需要到醫院洗胃，把食物洗出來；此外，曾經有過醫學案例，大胃王在比賽的過程中猝死，這些都與過度進食對身體造成負擔過重有關，所以還是建議大家，不要過度進食折騰自己身體。