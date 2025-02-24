急診塞爆！邱泰源曝「解套規畫」：病床可調度、健保調整給付

記者趙于婷／台北報導

近期台灣急診嚴重壅塞，引發社會關注。衛福部今日三度邀集醫界開會，部長邱泰源下午召開臨時記者會向外界說明最新情況，目前已經訂出短期三大強化策略和兩大改革方向。

▲衛福部因應急診壅塞提出短、長期因應作法。（圖／衛福部提供）



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邱泰源表示，這段時間開了三次會議，邀集包括各單位、醫師公會等醫界參與討論，目前訂出三大短期因應策略和兩大改革方向。短期包括「醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊」。兩大改革方向為「強化護理人力整備及鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付」。

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部因應急診壅塞提出暫行措施。（圖／衛福部提供）



針對中長期人力問題，衛福部自113年3月1日起公告實施醫院三班護病比制度，依行政院核定護理人力12項策略計畫獎勵醫院增聘護理人力減輕負擔。

根據統計，醫院三班護病比近3個月執行現況醫學中心整體達標37%到59%、區域醫院整體達標37%到49%、地區醫院約85%到94%，其中醫學中心及區域醫院未能達標的主因是夜班標準未達。

另外，114年已編列公務預算約66.85億元，持續醫院護理人力留任，衛福部今年新增與地方衛生局同步建立各縣市醫院護理人力異動與病床調整自主通報，以協力醫院做必要應變。另為增加病床調度機制，自114年2月13日至3月15日，健保署提供特殊病床彈性調整為一般病床之給付，以增加病床調度機制；為鼓勵醫院投入急重症，研議健保調整給付。

邱泰源也呼籲，為減緩急診壅塞，落實分級醫療制度，請民眾如有任何健康問題，能優先尋求社區診所處置，以爭取治療時效。