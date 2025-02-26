吃藥「別配7種食物」！　專家憂：恐有毒性反應

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▲吃藥時「別配7種食物」，營養師示警恐引發交互作用。（示意圖／記者陳俊宏攝）

圖、文／潮健康／張語希營養師

別讓良藥變毒藥！引起交互作用的「7大地雷食物」

許多人在服藥時忽略了食物的影響，結果可能讓藥效失靈、甚至危害健康！服藥期間，飲食扮演著舉足輕重的角色，食物與藥物間的交互作用往往被大眾所忽略，不當的飲食習慣可能導致藥效大打折扣，甚至對健康造成難以預估的風險。以下民眾應該注意的食物，別讓以下這些「地雷食物」損害服藥療效：

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1.葡萄柚汁：會干擾降血壓藥和降膽固醇藥的代謝，可能導致藥效過強，進而引發低血壓或肌肉損傷。

2.咖啡：可能影響鎮靜藥的效果，同時降低鐵、鈣的吸收，長期下來可能引發睡眠問題或貧血。因此，民眾在用藥期間應格外留意飲食，避免觸發潛在的健康危機。

3.起司：富含「酪胺」，若與抗憂鬱藥併用，可能有引發高血壓的危險。

4.酒精：容易影響藥物代謝，與止痛藥或降血糖藥併用，可能產生毒性反應。

5.香蕉：與降血壓藥同服可能導致高血鉀。

6.酪梨：可能抵消抗凝血藥的效果。

7.全麥麵包：可能影響甲狀腺藥物的吸收。

這些都是民眾在服藥期間應特別留意的飲食禁忌，避免讓錯誤的食物搭配影響藥效，甚至危害健康。

如何確保用藥安全？營養師：必做4件事

為確保用藥安全，建議民眾在購買新藥時，務必遵循4個基本原則，否則可能使「良藥」變「毒藥」、康復不成反而讓病情加劇！第一，詳細諮詢醫生或藥師，確認是否有需要避開的食物，特別是一些常見的水果、飲料或調味品。第二，若無法避免某些食物，可嘗試調整飲食時間，與服藥時間錯開，讓身體有足夠的時間吸收藥物和食物中的營養。

第三，定期與醫生或營養師溝通，更新飲食習慣和健康狀況，亦有助於確保藥物的最佳效果。最後，平時養成記錄常用藥物與食物清單的習慣，並仔細閱讀藥物說明書，能有效預防食物干擾藥效的意外發生。總的而言，正確的用藥搭配健康的飲食，才能真正使藥物發揮最佳藥效、進而達到緩解疾病的目的！

本文經授權轉自：潮健康《別讓良藥變毒藥！ 營養師揭7大地雷食物，與藥一起吃恐引起毒性反應》

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