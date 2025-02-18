孕媽咪必看！均衡飲食嚴禁酒精勿生食　醫曝飲食全攻略

▲花蓮慈院婦產部每一季定期舉辦爸媽教室，今年第一場由花蓮慈院婦產部停寧萱醫師（前排右三）主講。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025年開春，花蓮慈濟醫院婦產部停寧萱醫師在第一季爸媽教室，針對孕育小生命不同階段的營養需求，建議準爸媽的飲食，每餐均衡攝取蔬菜、澱粉、蛋白質、水果四類食物，蔬菜和澱粉的份量一樣多，適時補充乳製品，而酒精對寶寶有害必須嚴格禁止。

停寧萱醫師認為日常飲食均衡所攝取營養素已足夠，其他額外補充各種營養保健品多食無益，同時也希望準媽媽不需過於嚴格要求自己，偶而幾次沒有達標不需自責，保持心情愉快照顧自己與寶寶最重要。

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懷孕13周以前稱為第一孕期，主要是神經管的發育，而所有器官此時也都在初期分化階段，應多補充葉酸、碘和鐵和維生素B12。其中臺灣的鹽大都有添加碘，這樣的含量就已足夠，孕媽咪們只要多食用含有豐富鐵質的深綠色蔬菜。但停寧萱醫師也安慰媽咪可以放寬心，第一階段寶寶們都有「帶便當」——卵黃囊，會提供營養給胎兒，胎兒也絕對不會虧待自己，會盡情從媽媽身上攝取所需鐵質，多食用鐵質的食物主要是為了自己補充。所以媽咪們如果因為孕吐吃不下，也不用太擔心，改成少量多餐，若真的吃不下也不用過於勉強自己。

▲花蓮慈院婦產部停寧萱醫師親授準爸媽們飲食心法，讓孕媽咪享受孕期不焦慮。

第二孕期為13到28周。此時寶寶的器官已經分化完成準備開始發育並生長骨骼，開始需要鈣跟維生素D還有蛋白質，以及大腦發育的DHA，這個階段為預防媽咪便秘的纖維質也很重要，所以依然需要補充富含鈣質的深綠色蔬菜、豆類製品，海藻類含有DHA，只要多注意每餐蔬菜、澱粉、蛋百質和水果均衡攝取，留意攝取的種類多樣性，就都足夠寶寶發育所需。而停醫師也鼓勵爸媽們利用時間散步曬太陽，日曬後維生素D會在皮膚轉換成由人體利用，而維生素D則可以促成鈣質的吸收。

第二孕期之後，重點營養素都不太相同，大部分盡量從食材去攝取即可，主要在兼顧足夠的營養素和體重控制。停寧萱醫師強調，準媽媽抓住每餐均衡的蔬菜、澱粉、蛋白質和水果四大項指標即可，再加上適當運動，第一孕期不要增加超過兩公斤，第二孕期之後以每星期增加不要超過0.5公斤為標準。至於額外補充太多其他市售營養品，其實多食無益。

▲花蓮慈院停寧萱醫師與準媽媽互動，增強內容記憶。

雖然飲食上沒有特別禁忌，但停寧萱醫師特別叮嚀，酒精類已證明對胎兒有害，絕對不能碰，包括很多家庭喜歡冬令進補的燒酒雞都不能食用。另外也不建議生食，譬如生魚片，可能有李斯特菌且孕婦感染後會垂直傳染給胎兒。生菜也要特別小心，要選擇非常乾淨栽培且確實清洗乾淨的再食用。而有喝咖啡習慣的準媽媽，只要抓住一天不要超過一杯中杯黑咖啡的量，咖啡因的攝取就沒有什麼問題。甚至偶而要吃個速食也不需過度自責，於其他餐再稍作調整即可。

除了懷孕期備受關心的飲食計畫，婦產部也請了為保險講師葉光燊來為準爸爸媽媽們提供孩子出生後規劃保單的諮詢。講師建議投保順序以醫療險為先、意外險輔助最後為儲蓄型保險，保障為先、理財為輔，兼顧自身的經濟能力來為孩子提供保障。

