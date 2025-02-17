網謠傳「有症狀自費吃紓伏效」　醫詳解流感快篩準確度

▲醫師提醒面對一般感冒或流感都應該非常小心謹慎應對。（圖／達志示意圖）



生活中心／台北報導

藝人大S因流感猝逝後，網傳貼文提到診所很會誤診流感，診所並不會主動幫驗，都當感冒處理、自費驗流感，以及自費吃紓伏效快速藥等。對此，事實查核平台認為該貼文「部分不實」，並引述醫師說法提醒，有心臟、肺功能、慢性病等病史的人，面對一般感冒或流感都應該非常小心謹慎地應對。

事實查核平台「MyGoPen」發文指出，傳言說「診所很會誤診流感」，但流感與一般感冒有重疊症狀，且造成一般感冒的病原細菌或病毒高達200種以上，在複雜的病程發展、病患本身條件差異等各種因素下，傳言缺乏背景脈絡、直接說成「診所誤診」，傳言說法錯誤。

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此外，傳言說自費流感快篩、自費吃「紓伏效」抗病毒藥物，但2017年起健保署已將流感快篩納入健保給付，且每年年底到隔年年初的上呼吸道疾病流行季，疾管署都會釋出公費克流感，傳言只講特殊情況、特定藥物，易造成民眾誤解以為都要自費，傳言說法錯誤。

「MyGoPen」查證解釋如下：

（一）流感與一般感冒重疊症狀多鑑別診斷難

傳言提到「我去診所看醫生，還被誤診」、「我朋友也是流感被診所誤診，當一般感冒」、「診所很會誤診流感」。傳言提到診所、誤診等說法，MyGoPen致電諮詢基層醫療協會理事長、小兒科診所院長林應然，他表示流感、一般感冒都是上呼吸道疾病、又有重複的症狀，臨床判斷確實「不容易」，流感通常比較嚴重，會發燒、發冷、頭痛、全身肌肉痠痛、體力精神下降、疲倦等。

▲流感與一般感冒比較。（圖／疾管署提供）



而一般感冒症狀多集中在上呼吸道，例如噴嚏、鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，多數人即使感冒還是可以工作、講話還是有活力，但上述差別只是概念性的差異、並非絕對，例如流感輕症患者可能就和一般感冒的重症患者難以區分，因此要判斷是不是流感最好的方式就是快篩。

但林應然指出，快篩也只是一個參考、並非絕對，因為快篩試劑也有不同廠牌敏感度不同，快篩採集棉棒是否深入鼻咽，試劑本身偽陰性，以及感染初期病毒量不夠大到足以被篩出等，所以雖然只要有相關接觸史、症狀，醫師懷疑是流感的病患就會建議快篩，但是也並非快篩沒有就一定沒有、快篩有就一定有，臨床上還要綜合各種情況進行診斷。

林應然強調，疾管署多年來不斷以各種圖卡、衛教資訊提醒民眾流感、一般感冒的差別，呼籲民眾要對流感重症的前兆提高警覺，就是因為判斷上確實有困難之處，診所遇有特殊嚴重病例也會上轉大型醫院。

由上述資料可知，流感、一般感冒之間，確實有難以辨別的可能性，傳言沒有傳達背景脈絡、卻直接說成「診所誤診」，容易造成誤解。

（二）流感快篩準確度不同病程差異大

傳言說「流感本身驗出來的機率只有60%左右」。林應然表示，快篩試劑都已經是判別流感與否的最重要、最有效工具，但是快篩也有侷限性，就像上述提到的，感染初期可能病毒量太少、不足以被篩出，醫生叫病人24小時後明天再來篩。

▲感染流感會出現的症狀。（圖／疾管署提供）



或是感染後期病毒量也變少、船過水無痕而篩不出來，所以可能的情況是感染初期大約只有2到3成能驗出來，而發病時的病毒高峰期則能有7到8成被驗出，病程發展的不同時期差異極大，傳言籠統地說6成、意義不大。

MyGoPen查詢具代表性的公開資料，疾管署於2023年11月宣導COVID-19快篩試劑時，曾提到「新冠肺炎與流感重疊症狀多」、「流感快篩準確度約5到7成，即使快篩陰性還是可能罹患流感，需仰賴臨床醫師的判斷」。

由上述資料可知，傳言說法缺乏疾病本身、篩檢工具等相關學理及衛教，傳言說法易誤導。

（三）流感快篩已納健保傳言說法錯誤

傳言提到「診所並不會主動幫驗，都當感冒處理」、「自費找診所驗流感」。MyGoPen查詢健保署相關的公開資料，流感快篩早在2017年就納入健保給付，相關的快篩給付規定、以及搭配的開立公費流感抗病毒藥物都能查到滾動式的修正。

林應然表示，快篩已納入健保、傳言卻說「自費快篩」，可能是有些院所擔心會被健保核刪、而直接讓病患自費以免麻煩，但以他理解的基層診所情況而言，大多數病患都能用健保快篩，傳言說法應屬少數情況、卻沒說清楚已有健保，傳言說法以偏概全、忽略重要給付規定，傳言說法錯誤。

（四）2024年12月15日起開放公費克流感抗病毒藥物

傳言提到「選擇自費紓伏效快速藥」、「要在最短時間之內吃紓伏效」。林應然表示，每年只要進入上呼吸道的流行季，疾管署就會公告擴大用藥措施，例如這一季就是從去年2024年12月15日起到今年2025年2月28日為止，公費流感抗病毒藥劑使用條件擴大增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」，只要醫師判斷符合使用條件就不需要做流感快篩，也可開立公費抗病毒藥物。

▲公費流感抗病毒藥劑使用對象。（圖／疾管署提供）



林應然表示，政策開開關關，非流行季的病患想要吃抗病毒藥物降低病毒量、趕快好，就只能自費。

林應然指出，傳言說的「紓伏效」臨床上確實比較方便，病患只需吃一次、共二顆，但缺點是依各院所收費不同、病患要自費1600元到2000元不等；而克流感的話如果有公費病患就不用付錢，但若是沒公費、自費則是1000元到1200元不等，必須服藥5天共10次。

林應然表示，紓伏效是「Cap依賴型病毒內切酶抑制劑」（cap-dependent endonucleaseinhibitor，而克流感是「神經胺酸酶抑制劑」），兩者作用機轉不同，臨床上還有另二種和克流感同機轉的抗病毒藥物，分別是吸劑（Relenza，瑞樂沙）、注射劑（Rapiacta，瑞貝塔），但因為用藥不如口服藥方便而較少人使用。

林應然呼籲，抗病毒藥物在發病的48小時內投藥最有效，超過48小時才用藥效果變差，提醒民眾如果除了上呼吸道症狀以外還有發燒等流感症狀，應儘速就醫。

▲目前有多種流感抗病毒藥劑。（圖／疾管署提供）



總結而言，民眾如果罹患流感、一般感冒，依「分級醫療」應去診所就醫，且兩者本來就存在重疊症狀，更遑論造成一般感冒的病原高達200種以上，臨床上本就難以做到完全正確區分，傳言不講疾病、症狀的複雜性及臨床實務，就輕率說出「診所誤診」、傳言說法錯誤。

2017年健保署已將流感快篩納入健保給付，雖然可能有少數院所因擔心被核刪、而要求民眾自費，但傳言不講政策面的主要面向、反而擴大凸顯特殊的少數情況，易造成民眾誤會以為快篩都得自費，傳言說法錯誤。

傳言說「自費吃紓伏效」抗病毒藥物，但每年年底到隔年年初，疾管署都會因應流行季而公告擴大用藥措施、提供公費抗病毒藥物克流感，傳言不講最重要的政策措施、只講單一高貴藥品，易造成民眾誤解以為只有該藥物、只能自費，傳言說法錯誤。

►查核原文：【誤導】網傳診所很會誤診流感？一定要自費快篩吃紓伏效？部分不實！醫師詳解