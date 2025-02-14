流感還有第2波「延續到夏天」　台大醫示警：恐和新冠變種一起來

▲台大醫院兒童感染科醫師黃立民，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感疫情處於流行高峰，近期包含藝人大S、高雄骨科名醫吳明峯都因流感併發重症過世。感染科權威、台大醫師黃立民示警，流感應會有第二波流行，其影響會到夏天；此外，新冠疫情也在蠢動，已經有新的變異株取代目前流行株，一、兩個月後恐怕會同時面臨兩種病毒流行，呼籲民眾流感、新冠等呼吸道傳染病相關的疫苗都應該打。

今年流感疫情比往年嚴重，疾管署統計上周類流感門急診就診約18.1萬餘人次，為近十個流感季同期最高，加上近期名人流感死亡，引起民眾一波對流感的恐慌，搶打流感疫苗，行政院更因此拍板要增購10萬劑公費流感疫苗，本月20日開放11類高風險族群施打。疾管署評估這波流感疫情已有下降趨勢，但到3月仍不會脫離流行，也延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用。

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台大兒童感染科醫師黃立民受訪直言，新冠疫情之後，流感疫情流行情況相當混亂，但是以往每年流感疫情都會有兩種病毒先後流行。觀察國內，最近半年都是流行A型流感H1N1且拖得比以往要久，後續疫情下來後會有一個空窗，有很高的機會有另一型流感病毒起來，造成「第二波疫情」。

黃立民指出，會換成A流H3N2或者B型流感，目前還難以觀察，因為會遇到夏天，傳染力沒有第一波強，但還是會維持到5、6月。值得注意的是，新冠疫情也出現蠢動的跡象，黃立民指出，新冠已經有新變異株要取代現在的主流株XEC，疫情預期再一兩個月就會上來，預期4月份恐是流感第二波與新冠疫情同時流行。

黃立民建議，所有呼吸道相關疫苗，包含新冠、流感、肺炎鏈球菌疫苗都應該接種，因為到時不是得流感，也可能得新冠，還有多重感染的風險；此外要注意生活習慣，戴口罩、勤洗手。

▲公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。（圖／疾管署提供）