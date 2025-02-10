「拉蓓精萃飲」宣稱療效罰最多！北市開罰「違規廣告」累計逾7千萬

▲「LABELLE拉蓓精萃飲」食品廣告詞句涉及醫療效能違規。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布113年違規廣告查緝最新結果，總計開罰669件、裁罰7,588萬元，其中違規裁罰金額最高業者前三名為「七寶創意有限公司」的 「LABELLE拉蓓精萃飲」、「無限極國際有限公司」的「無限極穩醣清桑飲」以及「新加坡商三得利」的「三得利御瑪卡」。

根據台北市衛生局統計，113年食品、藥品/醫療器材及化粧品違規廣告共開罰669件、裁罰7,588萬元。其中食品460件，裁罰金額5,204萬元（68.6%）金額最高，藥品/醫療器材佔37件、裁罰1,340萬元（17.6%）居次，化粧品172件、裁罰1,044萬元（13.8%）位居第3名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

罰鍰累計第1名為「七寶創意有限公司」，違規廣告罰鍰達694萬元，該公司的「拉蓓暖宮精萃飲」食品廣告詞句涉及醫療效能。罰鍰累計第2名為「無限極國際有限公司」，違規廣告罰鍰達262萬元，其「無限極穩醣清桑飲」食品廣告詞句涉及醫療效能。罰鍰累計第3名為「新加坡商三得利健益亞太股份有限公司台灣分公司」，違規廣告罰鍰233萬元，該公司的「三得利御瑪卡」產品廣告涉及誇大不實。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，違規食品廣告以宣稱提升免疫力類佔第1位，共69件(15%)，其次為宣稱減肥瘦身類68件(14.8%)及宣稱皮膚美容類42件(9.1%)居第3；違規化粧品廣告以宣稱消炎、消腫類佔第1位，共53件(30.8%)，其次為促進細胞活動或膠原蛋白增生類共43件(25.0%)，除皺、除紋類宣稱共30件(17.5%)居第3。

林冠蓁提醒，隨著新興社群媒體及多元直銷手法的興起，民眾容易被宣稱神奇療效及明星見證代言的誇大廣告深深吸引，但網路購物風險高，消費者應先確認網站有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料揭示，如果僅留行動電話或E-Mail，仍無法確認販售者身分，無法保障購買商品的安全及合法性，另代言人於廣告中反映產品實際使用經驗見證，也應守法合規，若有不實廣告情事也不得據以免責。