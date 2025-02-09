ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

愛喝「1飲品」恐罹糖尿病！研究警告：年輕人影響最大

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲含糖飲料恐致第二型糖尿病及心血管疾病。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

「趕快放下你手中的含糖飲料！」醫師蔡明劼示警。他分享《Nature Medicine》期刊今年1月發表的研究顯示，2020年全球新增約220萬例第二型糖尿病、以及120萬例心血管疾病病例，並將病因歸因於含糖飲料的攝取。值得注意的是，年輕人雖然罹患糖尿病的人數少，但更高的比例是跟含糖飲料有關。

內分泌新陳代謝專科、肥胖症專科醫師蔡明劼在粉專發文透露，自己很少喝含糖飲料，原因在於它除了糖分外「幾乎毫無營養價值」，就是所謂的空熱量食物。他接著引述探討含糖飲料在全世界對健康的危害之研究，節錄重點指出，含糖飲料導致疾病發生的比率，男性高於女性、年輕人高於老年人、高學歷者高於低學歷者、城市居民高於鄉村居民。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡明劼接著說，含糖飲料所致的第二型糖尿病的病例數，於45～49歲年齡層中最高，但比例風險在25～29歲年齡層中則最高；至於心血管疾病的病例數隨著年齡增長而增加，但比例風險則隨著年齡增長而降低。

血糖,糖尿病。（圖／達志／示意圖）

▲含糖飲料會對血糖造成不良影響。（示意圖／達志）

另一篇《Nature Reviews Endocrinology》的文獻則提到含糖飲料的致病機轉。蔡明劼摘引研究說明，其會促進體重增加，是透過在飲食中添加額外的液體熱量，由快速吸收葡萄糖引起的高胰島素血症，以及可能透過激活多巴胺獎勵系統。

蔡明劼接著說，含糖飲料會增加罹患慢性病的風險，則是透過體重增加、血糖不良影響引發的風險因素，以及經過肝臟代謝飲料中過量的果糖。

​蔡明劼提醒，有鑑於不同族群的證據一致性和全球對於含糖飲料的高攝取量，減少飲用是改善整體飲食品質和心臟代謝健康很重要的一步。為了個人體重與健康著想，他呼籲國人，快放下手中的含糖飲料。

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

關鍵字： 醫藥新聞 含糖飲料 糖尿病 心血管疾病 肥胖 體重 研究 蔡明劼醫師 果糖

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

愛喝「1飲品」恐罹糖尿病！研究警告：年輕人影響最大

8天415人內科心肺功能停止　醫：保暖、喝水可護心

他大白肺「血氧剩70%」心跳停！醫曝恐怖缺氧真相：不喘的人很多

忍「胸痛」5天不就醫！女兒春節返鄉驚覺母「心肌梗塞」

埔榮推豆香起司湯圓　助病友吃得安心又健康

獨／睡醒「下水道不通」！天冷藏尿尿危機　2種疾病者要注意　

新北流感疫苗全打完了！2／4前已預約仍打得到

病毒變異了！醫驚曝1／3患者感染「這症」　多數人沒抵抗力

日本3嬰兒染「伊科11型」腸病毒死亡！　全國徹查可疑病例

讀者迴響

回到最上面