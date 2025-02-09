愛喝「1飲品」恐罹糖尿病！研究警告：年輕人影響最大

▲含糖飲料恐致第二型糖尿病及心血管疾病。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

「趕快放下你手中的含糖飲料！」醫師蔡明劼示警。他分享《Nature Medicine》期刊今年1月發表的研究顯示，2020年全球新增約220萬例第二型糖尿病、以及120萬例心血管疾病病例，並將病因歸因於含糖飲料的攝取。值得注意的是，年輕人雖然罹患糖尿病的人數少，但更高的比例是跟含糖飲料有關。

內分泌新陳代謝專科、肥胖症專科醫師蔡明劼在粉專發文透露，自己很少喝含糖飲料，原因在於它除了糖分外「幾乎毫無營養價值」，就是所謂的空熱量食物。他接著引述探討含糖飲料在全世界對健康的危害之研究，節錄重點指出，含糖飲料導致疾病發生的比率，男性高於女性、年輕人高於老年人、高學歷者高於低學歷者、城市居民高於鄉村居民。

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蔡明劼接著說，含糖飲料所致的第二型糖尿病的病例數，於45～49歲年齡層中最高，但比例風險在25～29歲年齡層中則最高；至於心血管疾病的病例數隨著年齡增長而增加，但比例風險則隨著年齡增長而降低。

▲含糖飲料會對血糖造成不良影響。（示意圖／達志）

另一篇《Nature Reviews Endocrinology》的文獻則提到含糖飲料的致病機轉。蔡明劼摘引研究說明，其會促進體重增加，是透過在飲食中添加額外的液體熱量，由快速吸收葡萄糖引起的高胰島素血症，以及可能透過激活多巴胺獎勵系統。

蔡明劼接著說，含糖飲料會增加罹患慢性病的風險，則是透過體重增加、血糖不良影響引發的風險因素，以及經過肝臟代謝飲料中過量的果糖。

​蔡明劼提醒，有鑑於不同族群的證據一致性和全球對於含糖飲料的高攝取量，減少飲用是改善整體飲食品質和心臟代謝健康很重要的一步。為了個人體重與健康著想，他呼籲國人，快放下手中的含糖飲料。