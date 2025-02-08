他不碰菸酒檳榔也舌癌！假牙長期摩擦釀禍　口腔潰瘍逾2周應注意





▲台北慈濟醫院耳鼻喉科蔡祐任醫師。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

80歲張先生一向身體健康，沒有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣，日前發現左側鑲的假牙旁邊舌頭有個潰瘍，因為不痛，所以他沒有特別在意，但潰瘍幾個月沒有痊癒，已經達到2公分大，醫師切除化驗，確定是鱗狀上皮細胞癌的舌癌。然而他擔任講師工作經常需要講話，如果切除恐怕會影響咬字發音，所幸醫師切除癌症部位後重建缺損，保留功能，後續順利回歸正常生活。

收治個案的台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任說明，舌癌是口腔癌的一種，而口腔癌中有90%是鱗狀上皮細胞癌，且多為黏膜經慢性刺激造成病變。造成黏膜病變的原因不外乎是菸、酒、檳榔等外界刺激，但有部分情況是口腔假牙或異物長期摩擦所導致；中壯年男性是口腔癌的好發族群。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡祐任指出，口腔癌症的初期症狀除了口腔內生成腫瘤外，病灶也可能是無痛、遲遲未痊癒的潰瘍，因為不會痛而可能被病人忽略，其他則是當癌細胞侵犯到口腔肌肉，致使嘴巴無法張合、舌頭無法靈活運用，導致咬字不清的情況，也是警訊之一。

一般而言，癌細胞在未轉移的情況下，是可以靠手術切除。以口腔癌來說，若近端轉移到頸部淋巴結，還可以靠手術切除，但若是遠端轉移到其他器官，就需要進行化療、放療等系統性治療，不適合做手術。

舌頭在口腔扮演相當重要的角色，蔡祐任指出，舌頭功能多，吞嚥說話都得仰賴舌頭的肌肉群，要是手術切除範圍在1/3以內，就不會影響口語功能，但超過1/3將會影響構音，甚至影響吞嚥造成嗆咳，甚至在術後出現併發症，因此手術前的評估相當重要。

而張先生的情況，潰瘍在靠近舌根的側緣，除病灶還要擴大切除周圍組織，以避免復發。蔡祐任分析，張先生的工作是教書，但手術切除後的傷口若直接縫合會改變舌頭形狀；向下縫合則會造成舌根無法向上抬，均影響發音，因此醫療團隊選擇以旋轉皮瓣進行修補。

後續利用剩下的舌頭組織重建缺損處，保留病人的口語功能，再執行預防性的頸部淋巴廓清術，並請他到牙科處理鑲著的假牙，以免繼續摩擦造成復發。術後三個月，張先生已能恢復正常咬字，兩年後回歸正常生活，癌症至今未復發。

一、二期舌癌的疾病存活率可達七成以上，但到第四期便僅剩三成，蔡祐任提醒民眾，大家都會有嘴破的情況，但口腔潰瘍超過兩個禮拜未痊癒就要特別注意並積極就醫，盡早切片、化驗。癌症手術一定要多切除安全範圍，若拖約久，切除範圍會越大，還會影響預後，降低存活率。