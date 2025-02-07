電子煙爆炸受傷頻傳！多發生在口袋「大腿、生殖器」成重災區

▲電子煙傷害自身健康，更可能因為爆炸問題造成燒燙傷害。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

國內禁止使用電子煙，違反使用還要當心爆炸受傷的風險！國民健康署今（7）日示警，近日美國加州一名15歲男孩，因電子煙爆炸導致手掌上的骨頭裸露在外、手指被截肢，並且臉部嚴重受傷。電子煙爆炸造成多種嚴重傷害，這些傷害發生在手、臉、眼睛、嘴，而大多數的爆炸發生在口袋中，導致大腿及生殖器受傷。

國健署指出，電子煙爆炸引起的燒傷嚴重程度以二度以及二度和色素細胞與神經皆遭破壞的三度燒傷組合為主，除了可能留下明顯疤痕，更可能導致功能喪失。

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除了燒傷外，電子煙爆炸還造成多種嚴重傷害，這些傷害發生在手、臉、眼睛、嘴，而大多數的爆炸發生在口袋中，導致大腿及生殖器受傷。更嚴重的紀錄則是在2018年有一起電子煙爆炸死亡事件，原因是電子煙碎片進入人的大腦。

國健署112年青少年吸菸行為調查及111年國人吸菸行為調查結果顯示，國中生、高中職生電子煙使用率分別為3.2%與6.3%，合併計算青少年電子煙使用率為4.8%，推估約有5萬多名青少年使用電子煙；而18歲以上電子煙使用率為1.4%（男1.8%、女1.0%），推估約有18.5萬多的民眾使用電子煙。

而根據美國疾病管制與預防中心指出，大部分電子煙含有具高度成癮性的尼古丁，使青少年的大腦發育受到影響，且這種損害會持續到約 25 歲。電子煙釋出的甲醛、乙醛、超細微粒、重金屬等有毒、致癌物質，可能引發阻塞性細支氣管炎，並造成腦、心、肺、肝、腎等器官損害。

國健署強調，國內在2023年施行《菸害防制法》新法，全面禁止包含電子煙在內之類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，使用者最高處新臺幣1萬元。

世界衛生組織在2024年宣告，電子煙對人們健康有不利影響的證據越來越多，亦無法證明有助戒菸。國健署提醒，要戒菸應找專業，政府有提供多元、個人化戒菸服務，接受戒菸輔助用藥服務，不分對象皆免收戒菸輔助用藥部分負擔費用。

戒菸資源：

◎ 免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63、Line通訊軟體ID：@tsh0800636363

◎ 全國近3,000家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120、網址https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx）

◎ 洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務