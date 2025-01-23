用電子煙偷吸「喪屍煙彈」　醫示警4風險：恐呼吸衰竭死亡

▲「喪屍煙彈」是一種新興毒品，濫用可能導致呼吸衰竭死亡。（圖／記者陳以昇翻攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

「喪屍煙彈」是一種新興毒品，主要成分為依托咪酯（Etomidate），是一種麻醉藥品，在醫療上被用作靜脈麻醉劑，但當被不法分子濫用時，會被製成電子煙彈，並以其麻醉效果吸食。這種毒品的使用會導致使用者出現「意識混亂、昏迷、肌肉痙攣」等症狀，甚至可能造成「呼吸衰竭」及死亡。

這種毒品在2023年開始在台灣及其他地區迅速流行，特別是在年輕人間，並引發了多起社會事件及交通事故，其中包含2024年10月1日新北土城分局清水派出所所長遭毒駕衝撞殉職事件。行政院於2024年8月5日公告增列依托咪酯為第三級毒品，11月14日公告增列為第三級管制藥品，並於11月27日公告上修為第二級毒品。

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台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師陳如慧指出，吸食喪屍煙彈造成的短期影響有包括「意識混亂」，可能感到無法思考或無法控制自己行為；高劑量使用可能導致昏迷或意識喪失；可能會出現全身顫抖情況，類似於「殭屍」的狀態；另還會與其他中樞神經抑制劑（如酒精）合併使用時，可能導致呼吸困難甚至死亡。

而在長期影響下，可能導致「腎上腺功能不全」和「神經系統損害」，因為依托咪酯抑制腎上腺素合成，會引發身體疾病，如脫水、低血糖及虛弱等；長期濫用可能對大腦及內分泌系統造成不可逆的損害，影響情緒及認知功能。

陳如慧提醒，喪屍煙彈是一種危險的毒品，會對使用者的身心健康造成嚴重威脅，甚至引發社會安全危害，因此謹慎遠離並尋求專業幫助是至關重要的。

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