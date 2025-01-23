他「GG增粗」術後找人擦澡　醫驚：怎不請老婆就好

▲醫師提醒，割包皮或不能術後傷口直接碰水的手術，病人可能就要3-7天不能洗澡，只能用擦澡的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨分享，一名來做陰莖增粗及龜頭增大手術的患者，術後找阿桑幫忙擦澡，讓醫師聽了驚呼，「怎麼不請老婆洗就好了」？患者回應，老婆最近比較忙，剛好沒辦法幫忙。

呂謹亨近日在臉書說，患者開完刀後，每天回診換藥，觀察傷口，目前已經恢復良好，病人十分期待，準備可以「鳥槍換砲」一展雄風。

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呂謹亨表示，通常做陰莖增粗的病人，他會建議病人最好2周都不要碰水，大部分病人每次回診都會抱怨一下，很想趕快洗澡，結果這位患者居然從來沒有提到這件事，令他十分好奇。他分享和患者的對話：

呂謹亨：這麼久都用擦澡的，應該很辛苦吧？



病人語出驚人：不會啦，我剛好有認識幫忙擦澡的阿桑，這陣子都麻煩她幫忙擦澡洗頭，當然她也很高興賺點外快。



（呂謹亨跟護理師聽完，不約而同發出驚嘆，這招真是太妙了！）



呂謹亨：怎麼不請老婆洗就好了？



病人：老婆最近比較忙，剛好沒辦法幫忙，我找的都是專業幫病人清潔的啦，沒問題的。

呂謹亨指出，像是結紮、疝氣、腹腔鏡、甚至達文西手術，如果傷口可以用防水凝膠，通常開完刀就能直接洗澡；但像是割包皮，或不能術後傷口直接碰水的手術，病人可能就要3-7天不能洗澡，只能用擦澡的。

呂謹亨提到，像是陰莖增粗這種複雜又難照顧的傷口，這位病人能用妙招熬過2周，讓傷口不會碰到水，順利復原，真的很棒，「不過，這種請人來幫忙擦澡的事，應該不是每個人都能接受的吧。」