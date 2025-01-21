寶林案偵結！北市衛生局累計裁罰406萬　邦克列酸列食品中毒監測

▲寶林茶室負責人黎仿軒 。（圖／記者劉昌松攝）

記者趙于婷／台北報導

台北地方檢察署今偵結寶林茶室食品中毒案件，北市衛生局說明，由於在餐廳作業人員手部跡證檢出邦克列酸陽性，為本次檢調起訴關鍵證據，也確認寶林茶室最終責任，衛生局於調查期間查獲寶林茶室未投保產品責任險、查獲逾期食品、技術證照人員比率不符規定等，已累計加重裁罰新台幣達406萬元罰鍰。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，113年3月24日接獲寶林茶室A13店疑似食品中毒案件後，於24日及25日連續稽查作業場所，並採集作業人員手部檢體及環境檢體，針對可疑食材啟動跨縣市溯源稽查，並於人體檢體檢出邦克列酸後，積極探詢各界檢驗可行性，也特別感謝台灣大學法醫學研究所第一時間協助衛生局進行檢驗。

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另衛生局於調查期間查獲寶林茶室未投保產品責任險處分300萬元、提供資料不實處分50萬元、查獲逾期食品處分48萬元、技術證照人員比率不符規定處8萬元等，已累計加重裁罰新台幣達406萬元罰鍰。

林冠蓁表示，將持續積極配合法院審理，有關民事部分，北市法務局已要求業者負起責任，目前已協助1位死者家屬與業者達成和解，並受理其他4案受害人及家屬的調解申請，刻正協助向業者求償調解程序，目前4案均已進行第1次調解，並安排農曆年後進行第2次調解。

而在寶林茶室事件發生後，北市府也已擴增衛生局33名稽查人力及撥補經費成立「食因性疾病檢驗組」，並完成建立邦克列酸檢驗技術，於113年5月起截至113年12月，累計抽驗34件產品，檢驗結果均未檢出，將持續進行監測，確保市售食品安全。另113年12月起，疑似食品中毒通報案件將邦克列酸列入監測，累計食餘檢體11件，工作人員手部檢體及環境檢體228件，檢驗結果均未檢出。