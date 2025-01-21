「馬友友印度廚房」5款進口香料出包！ 最多一次8種農藥違規

▲ 「馬友友印度廚房」5款進口香料出包。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

知名連鎖異國料理「馬友友印度廚房」進口香料出包！食藥署今（21）日公布最新邊境查驗不合格名單，其中「馬友友印度廚房」（馬婕恩國際有限公司）有5批進口的「綜合香料粉」農藥違規。食藥署表示，將針對該業者未來所有進口辛香料採取百分之百檢驗，合格才放行。

「馬婕恩國際有限公司」從阿拉伯聯合大公國進口的「綜合香料粉」，總共4批、總重540公斤，被檢出農藥殘留超標，其中最多有多達8種農藥違規超標，該產品製造商為「R-PURE AGRO SPECIALITIES （FZE）」，牌名為「MDH」。

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另外，馬婕恩國際有限公司還有一批從馬來西亞進口的「綜合香料粉（BABA’S MEAT CURRY POWDER）」，重量30公斤，同樣檢出農藥超標，製造商為「BABA PRODUCTS（M）SDN. BHD」.，牌名為「BABA」。

食藥署代理署長林金富表示，這次進口綜合香料粉違規最嚴重者，有多達8項農藥超標，違規主因是各國農藥標準不同，由於國內比較少大量種植辛香料，所以核准可以使用的農藥項目跟標準相對嚴格。

林金富說，但馬婕恩國際有限公司的相關企業先前也有進口香料被驗出蘇丹色素違規，所以之前已經和海關合作，針對同一個老闆的所有公司全部採取百分之百監視查驗，合格才放行，從去年9月4日開始將持續至今年的3月3日，限期為6個月。