她爆多種病3度拒絕手術！　「2年後慘況」醫嘆氣了

▲婦人3度拒絕手術，最終爆發心肌梗塞合併急性心衰竭險喪命。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

「唉又來了…」醫師陳冠任分享，一名患有三高、糖化血色素逼近10%且心臟功能差的74歲阿姨，自2022年起常因胸悶無力到急診報到，期間屢次拒絕手術，要求「開藥給她吃就好」。然而隨著時間的推移，她的病況逐漸惡化，近日再送醫時已意識不清、出現瀕死呼吸，只能馬上插管，確診為心肌梗塞合併急性心衰竭，看了忍不住嘆氣。

新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任在臉書上發文回憶，該名阿姨自2022年底就常因胸悶無力到急診報到，後轉至門診追蹤，當時抽血發現她不只三高嚴重、糖化血色素達10%，就連心臟功能也只剩25～30%。但無奈的是，患者不想做心臟血管檢查，就連心臟衰竭、糖尿病藥物也不吃，只想服用緩解症狀的藥物，且也不規律服用，不想從根本解決問題。

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「果不其然，不到半年，她悶到不行回診，大概是太不舒服了。」陳冠任說道。他表示，這次阿姨總算願意做心臟血管檢查，結果顯示有相當嚴重的狹窄，建議她做心導管手術卻遭拒，唯一的讓步是她願意增加心臟衰竭的藥物。在經過風險告知，清楚患者完全理解的情況下，只能讓她返家。

陳冠任說，2023～2024年間，阿姨的症狀持續惡化，常常喘不過氣或反覆胸悶，糖化血色素飆至12%、功能也越來越差，但仍堅拒心導管檢查，即便血管已快完全阻塞，同時強烈建議與腎臟科、內分泌科合併治療，但患者仍強硬地回絕，同時拜託醫師開立和過往一樣的藥物讓她服用「如果不舒服再來考慮手術」，並稱自己只要走慢一點、不要活動就沒問題。

▲婦人在家喘到不行叫救護車送醫，目前在加護病房觀察治療。（示意圖／ETtoday資料照）

陳冠任表示，去年10月，阿姨光是走進診間就能感覺她明顯胸悶，腎功能已惡化到有些心臟衰竭藥物不得不暫停的程度，再次建議她安排心導管手術，又再次遭到拒絕。這次他決定致電給阿姨的兒子，向家屬說明其病況，卻被患者質問，「為什麼要打給我兒子？」

陳冠任按耐住情緒向阿姨解釋，「你狀況真的很危險，腎也不好，心也不好，血管也不好，糖分又高，又不願意做進一步手術，甚至請你去給專家看也不去。說白一點，隨時出什麼事都很有可能！我要親自跟你兒子溝通，讓他知道這些狀況，他如果能說服你那最好，如果他也說不動你，那起碼我盡了所有對患者跟家人的告知義務，我也必須要保護我自己。醫院不是監獄，我不可能把你綁起來住院治療，自己的生命最終還是要自己承擔。」

陳冠任無奈地說，即便阿姨的兒子知道危險性卻也說不動母親，最後還是讓患者拿藥後返家。直到19日，他接到急診醫師來電，表示阿姨在家喘到不行叫救護車，救護人員到場後，發現她的意識已不完全清楚，甚至出現瀕死呼吸，到急診只能馬上插管，經檢查確診為心肌梗塞合併急性心衰竭，目前在加護病房觀察治療中。

此個案讓陳冠任搖頭感嘆，「如果早在兩三年前，狀況還不嚴重的時候就好好處理認真面對，今天是不是就不會面臨生死關頭？為什麼這樣的案例永遠層出不窮呢？唉……。」