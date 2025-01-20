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冷氣團南下！空汙橘色警示　國健署示警「2族群」少出門

感冒,保暖,穿衣服,寒冷,冬天,戴口罩,過敏（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，氣喘和呼吸道疾病患者外出要戴口罩。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期冷氣團挾帶東北風南下，境外污染物與不良大氣擴散條件影響空氣品質，多地空氣品質指標（AQI）已達橘色警示，對敏感族群的健康造成不良影響。國健署提醒，「氣喘」及「呼吸道疾病患者」要儘量減少室外活動，必要外出時，要記得配戴口罩。

依據環境部的空氣品質監測網資料，近日大陸冷氣團南下，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。當空氣品質指標（AQI）達橘色警示時，對敏感族群有健康影響，若進一步達「紅色警示」，則對所有族群皆有健康影響，此時應儘量減少高強度活動或室外活動。

國健署署長吳昭軍提醒，空氣品質差時，要儘量減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為，另適當關閉門窗，雖可降低室外空污對室內影響，但也可能使室內外換氣不足導致二氧化碳增加，因此關窗時應留約五公分空隙，讓室內外空氣可以對流。

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由室外進入室內後，可加強個人衛生防護，例如洗手、洗臉、清潔鼻腔等，降低室外空污對室內影響。日常也要遠離過敏原及誘發源，避免刺激物、均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，必要外出時，也請記得配戴口罩。

吳昭軍表示，若想隨時查詢空氣品質，可透過國健署與交通部中央氣象署共同合作開發「樂活氣象APP-健康氣象服務」，掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，也可瞭解目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果。
 

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關鍵字： 冷氣團 空氣品質

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