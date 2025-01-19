衛福部宣傳預算被刪！9大醫界團體發聲明「憂防疫受阻」

▲9大醫界團體呼籲正視健康防疫預算。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

立法院審查中央政府114年總預算，刪除衛福部60%的宣傳預算和凍結70%業務費用。9大醫界團體力挺衛福部，今發聲明：「懇請立法院以蒼生為念，刪預算不能刪掉人民的健康。」

台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣醫師公會，以及台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國基層醫師協會今天共同發布聯合聲明，懇請立法院以蒼生為念，刪預算不能刪掉人民的健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明內容指出，由於衛福部的宣傳預算，為的是增強對於疾病認知而並非一般公關用途，所以若未經細思，便將此預算驟然刪除，恐將會帶來包括疫苗接種、健康飲食等公共健康宣導受影響﹔同時當發生疫情時，因無法宣導導致疫情防控工作受阻而使疾病蔓延。

聲明強調，業務費用的凍結，更是將會讓全民心理健康韌性﹑擴大癌症篩檢﹑護理人力整備﹑第二期優化兒童醫療﹑防疫整備﹑慢性病防治工作提升﹑幼兒托育安全等，各項計畫皆會因此停滯，讓國人健康促進受到莫大影響。

9大醫界團體強烈呼籲，這些攸關人民健康福祉的預算必須讓其通過，健康不分黨派，各黨派應該以人民健康為念，一起支持衛福部、支持醫界。