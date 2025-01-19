台灣洗腎率世界第1！　醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

▲台灣洗腎盛行率高，又有「洗腎王國」的稱號。（示意圖／門諾醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

根據統計，台灣每百萬人有超過3,400人接受洗腎，盛行率世界第一，因此又有「洗腎王國」的稱號。腎臟問題嚴重影響健康狀態，基因醫師張家銘引述研究指出，若與尿酸代謝有關的基因發生變異時，這看不見的敵人恐一步步侵蝕腎臟，再加上國人熱愛高油高鹽食物、缺乏運動、濫用藥物等習慣，更加速腎臟疾病惡化。

張家銘醫師在粉專提到，一項涵蓋超過20萬人的大型研究發現，基因影響著台灣人的腎臟健康，尤其是與尿酸代謝有關的「ABCG2 基因」，當該基因發生變異時，尿酸排泄效率下降，累積的尿酸就像不斷滲漏的水龍頭，滴滴在腎臟上形成壓力。然而，隨著時間推移，恐一步步侵蝕腎臟功能，就像看不見的敵人，逼得腎臟走向不可逆的病程。

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雖然基因帶來先天上的脆弱性，但張家銘直言，環境與生活習慣則是導火線，現代人愛喝高油鹽的湯品；熱愛海鮮、內臟等高普林食物；加上長時間工時、缺乏運動、濫用止痛藥與中草藥等習慣，「彷彿在腎臟這台引擎上，踩下了過載油門。」

▲先天基因發生變異，加上後天習慣不佳，恐加速腎臟疾病發展。（示意圖／達志）

不過，張家銘強調，基因不是命運，而是選擇的指南針，可透過基因檢測了解自己的風險地圖，以採取針對性的行動來降低危機。他舉例，有ABCG2基因變異者應嚴格控制尿酸值，避免高普林食物、增加水分攝取，透過規律運動改善代謝。這些小小的選擇，能大幅度減輕腎臟的壓力。

此外，定期健康檢查也至關重要。張家銘說，像是追蹤尿素氮、肌酸酐和尿酸濃度，能使民眾在危險到來前採取行動，同時呼籲千萬別等到腎臟發出求救訊號才開始重視，那時可能已經太遲了。