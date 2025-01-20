情侶交往爆「7年之癢」關鍵原因！心理師：有種倦怠感

▲心理師認為，「可預期性」讓一段關係容易產生倦怠感。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

愛情牽手長跑多年的情侶都聽過「7年之癢」，指的是感情在第7年容易生變，這是真的嗎？心理師余佳容說明，兩性關係滿意度的結束平均有個週期，約為6～10年。她認為，一段關係的結束可能與「可預期性」有關，交往很久的情侶因太過了解彼此，一個眼神就能秒知對方的心意與想法，就是這種可習慣與可預測性，容易讓人對關係產生倦怠感。

台北同伴心理諮商所所長余佳容在粉專分享影片提到，情侶交往平均6～10年左右會面臨「關係滿意度結束」的難關。在剛進入一段關係的前2～3年，互動間充滿各種未知、對對方的一切都抱持著新鮮感，待第5～6年間趨於穩定，直到6～7年時「週期上比較靠近結束」。

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余佳容舉例，那些已經在一起5年、7年的情侶，交往實在太久、太熟悉彼此了，其中一方可能只是把嘴巴張開，另一人連看都不用看就能直接將食物精準地餵到對方口中，「那種可習慣跟可預測性，會對關係有種倦怠感」，也因此容易在此時結束一段感情。她認為，交往過程中，雙方互動是否有儀式感很重要，可以規劃一起出去玩、過節時找間好吃的餐廳，好好向對方傳遞愛意。

▲想要找回逝去的激情，以下3招必收藏。（示意圖／資料照）

愛情長跑多年日子平淡又乏味？想要找回最初甜蜜感，余佳容分享3個小秘訣，提醒大家忙於生活也要記得經營感情：

1.情感表達：表達愛和欣賞，不僅僅是言語上的，還包括行動和小驚喜。告訴對方你愛他，不要認為他知道。

2.時間管理：為彼此騰出時間，建立專門的約會時間，無論是在家中一起看看劇或是出門吃頓晚餐。規劃專屬於彼此的時間，重視對方的存在。

3.親密接觸：很多情侶在交往多年後，就漸漸地開始減少擁抱、親吻、牽手等肢體接觸。在培養親密關係中，肢體接觸是很重要的一環，在出門或睡前試著親親抱抱你的另一半吧。

余佳容說，試著回想那些讓你心動的時刻，大多都是平凡的瞬間，讓感情升溫的撇步其實就藏在日常小細節中，看似不起眼，卻是維繫感情的關鍵，尤其是規劃專屬彼此的約會時間，你們會有更多溝通交流的機會，從而又重新了解對方。