他吃薑母鴨「突大吐血」！　醫警告1類人：不要喝熱湯

▲男子因肝硬化合併食道靜脈曲張問題，一吃薑母鴨就吐血。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名40多歲男子天冷時吃薑母鴨祛寒，怎料滾燙熱湯一入喉，竟突大吐血當場休克，嚇壞所有人，緊急將他送急診搶救。接到會診通知的外科醫師陳榮堅說明，事後追究原因才得知，男子本身患有肝硬化合併食道靜脈曲張的問題，當時飲用熱湯導致血管突然爆開，差點釀成悲劇。醫師也提醒，有潛在病變者，應避免食用很熱與刺激性食物。

陳榮堅醫師近日在粉專PO文指出，上述男子經常需要交際應酬、長期有菸酒習慣，過去曾因代謝問題而求診，結果被診斷出有肝硬化，合併食道靜脈曲張的問題，持續在門診追蹤治療，已經是位老病人了。

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陳榮堅說，某晚突然接到急診的會診通知，男子因大吐血送醫，事後才得知他天冷吃薑母鴨、喝了很燙的湯。由於食道靜脈曲張的緣故，血管壁已經薄薄脹脹的，熱湯加上薑母鴨有行氣補血的特性，導致他靜脈曲張「突然間爆開」，引發大吐血。所幸經緊急手術後保命，但患者仍在加護病房住了數日才逐漸恢復健康。

陳榮堅特別提醒男子，務必留意本身肝硬化和食道靜脈曲張的問題，也呼籲有潛在病變者，應避免食用非常熱、具有刺激性的食物，以免再度發生危險。

▲男子送醫搶救後撿回一命。（示意圖／資料照）

胃腸肝膽科主治醫師范泉山曾示警，拜託患有肝硬化的患者，千萬不要吃當歸鴨、羊肉爐或薑母鴨等補品，其有兩個危險之處，第一，高熱量或高蛋白容易引爆肝昏迷；第二，行氣行血的食物導致靜脈爆掉機率高。

此外，血管外科醫師吳欣岱也曾提到，民眾到薑母鴨、火鍋店裡進補暖身，店內雖然溫暖舒適，但一步出店外，受到冷風直吹，馬上胸口一悶痛，就可能有心肌梗塞等危及生命的疾病發生。

「心肌梗塞就是供應心臟的血管被塞住所致，由於心臟的血管比小拇指還細，特別是年齡大、有抽菸、患有三高的族群，血管品質較差，天氣一冷，被塞住的機會就更高。」吳欣岱表示，特別是跨年歲末大餐一件接著一件，吃下大魚大肉後，造成血液濃稠度大增、甚至被油脂占滿。

吳欣岱提醒，吃完大餐要注意補充水分，太油太豐盛的飲食在三高或有心血管風險因子的人身上本該盡量避免，若是難得破戒，請記得多補充水分以稀釋濃稠的血液。