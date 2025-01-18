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低溫衝擊「血庫拉警報」　台北只夠用4.9天最吃緊

▲▼血庫,捐血,缺血,輸血。（圖／記者邱顯燁攝）

▲各地血庫存量告急。示意圖。（圖／記者邱顯燁攝）

文／中央社

今天氣溫稍微回暖，捐血中心疾呼，連續低溫導致捐血量減少、但用血量增加，全台庫存只夠用6.2天，以台北4.9天最少，且A型、B型及O型血都缺，盼民眾出門買年貨順便挽袖捐熱血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用6.2天，其中A型血庫存量剩6.2天、O型血5.1天均偏低，B型血及AB型血則為正常。

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各縣市血液庫存量只有高雄捐血中心7.3天正常，新竹捐血中心6.7天、台中捐血中心6.1天；台北捐血中心4.9天最吃緊，且僅AB型血庫存正常，能用8.9天，A型血4.9天、B型血5.4天，O型血4.1天最缺。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏告訴中央社記者，最近接連大陸冷氣團報到，氣溫驟降讓民眾出門意願減少，也有不少人是原本想捐，但得了流感、感冒等呼吸道疾病，很多本來成效不錯單位，近期紛紛反映受影響。

而低溫除讓捐血量減少，同時也增加血液需求。劉俊宏說，以台北為例，入冬後就發現用血量不斷增加，從每週1.4萬袋一路攀升到最近一週需1.6萬袋。經詢問醫院，原來是心血管疾病患者增多。

隨農曆新年腳步將近，劉俊宏表示，台北在接下來10天內（包含今天）需要募集3萬1600袋熱血，呼籲民眾把握今天好天氣，趁著沒下雨，外出辦年貨之餘，別忘了挽袖捐血、一起做公益，幫助有需要的病患度過難關。

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關鍵字： 捐血

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