過年打牌、玩桌遊！久坐引發痠痛麻危機　復健醫教3動作可舒緩





▲台北慈濟醫院復健科張益維醫師提醒過年避免久坐。（圖／台北慈濟提供）

記者洪巧藍／台北報導

過年春節假期，不免會長時間坐著聊天、看電視，甚至打麻將、玩桌遊等，但時間久了，就會腰酸背痛，似乎愈休息愈累。醫師指出，長時間維持同一個姿勢，無論是躺著或是坐著，因為身體重量壓在同一個地方，不僅影響血液循環，也會造成痠痛麻的症狀，建議可以利用三組舒展動作，舒緩筋骨。

台北慈濟醫院復健科醫師張益維指出，維持同一個姿勢太久，或是坐姿不正確、椅子沒有椅背、沙發太軟或是太低等，都可能造成肌肉疲勞，若是肌肉過度緊繃就會產生發炎或疼痛的症狀，演變成腰酸背痛；此外，要是長時間久坐還會影響下肢的血液循環，三高患者或心血管功能較差的民眾更可能出現雙腿腫脹、水腫，時間過長甚至會引發「下肢靜脈栓塞」，不可不注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張益維表示，避免久坐是預防筋骨痠痛的良方，但若是因為同一個姿勢維持太久而發生痠痛麻的情形，民眾可以先溫熱敷或是伸展舒緩，若症狀持續沒有改善，就需要就醫診治，必要時以藥物治療。另也提醒民眾可以透過三組舒展動作，每組動作做約10次，就能舒緩筋骨：

1.抬頭擴胸：

雙手放鬆垂放身體兩側，距離臀部約10-15公分。雙手握拳並豎起大拇指朝前。接著將大拇指往外旋轉，抬頭看向天花板並維持5-10秒鐘，藉此舒緩頸部與胸部的緊繃。

2.椅背扭腰：

坐在椅子上將身體向後扭轉，雙手抓住椅背，感受腰部肌肉被拉伸，停留5-10秒鐘後回到原位，左右各進行一次。

3. 踮腳伸展：

將腳尖踮起，感受到小腿肌肉的拉伸，並維持5-10秒鐘。

▲▼復健科醫師建議三組舒展動作，上圖是抬頭擴胸，下圖則是椅背扭腰（左）與踮腳伸展（右）。（圖／台北慈濟提供）

張益維提醒，久坐最理想的就是每30分鐘起身活動一次，並選擇有支撐、避免太軟或過低的座椅，確保腰背貼合椅背，減少腰椎負擔。年假期間民眾如果有久坐，也要記得適度補充水分，藉此促使自己經常起身如廁，間接提高活動頻率，促進血液循環，如此才能擁有健康開心的春節假期。