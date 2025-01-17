每天喝「1飲品」可降17%大腸癌風險！研究揭原因

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▲研究發現，女性每天喝一杯牛奶，其中的鈣質有望降低罹患大腸癌風險。（示意圖／Pixabay）

圖、文／潮健康／林昱彣 外電編譯

大腸癌為世界前三大最常見的癌症，更蟬聯國人十大癌症榜首15年之久。改變飲食習慣被視為預防大腸癌的最佳手段之一；權威期刊《Nature》子刊物《Nature Communications》近期刊載研究即表明，女性若能透過日常飲食攝取1杯牛奶量（300毫克）的「鈣質」，有望減少17%的大腸癌風險。

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50萬女性研究表明 3種飲食最可能導致大腸癌

來自英、美的聯合研究團隊，最初自130萬名參加英國和蘇格蘭國民保健署乳癌篩檢計畫的女性中招募受試者，最終篩選出542,778名女性參與研究。研究團隊追蹤受試者的健康狀況，為期約16.6年，並評估97種飲食因素與大腸癌發生率之間的關聯性為何。

經由孟德爾隨機化分析結果顯示，酒精、紅肉、加工肉等3種飲食，與預期大腸癌的發生風險強烈有關：每天增加20公克的酒精攝取量，罹患大腸癌的風險就會增加15%；而每天多食用30公克紅肉和加工肉加總，罹患大腸癌的風險則會增加8%；相當於每天多吃100公克，風險就會上升29%。

每天一杯牛奶竟有助於抗癌？研究：有望降17%女性大腸癌風險

相反地，含鈣飲食、乳製品被認為與大腸癌風險呈現強烈負相關。以含鈣飲食為例，每天增加300毫克的鈣攝取量，罹患大腸癌的風險就會降低17%，該攝取量約等於1杯300毫升的牛奶。另外，透過觀察受試者的基因變異可得知，牛奶攝取量與大腸癌、結腸癌和直腸癌的風險呈負相關，進一步支持鈣質在大腸癌的發生中扮演著保護角色的觀點。

常見與乳製品有關的食物與營養素，如牛奶、優格、維生素B2（核黃素）、鎂、磷和鉀，也與大腸癌風險呈負相關。研究發現，每天多喝200公克（約194毫升）的牛奶，罹患大腸癌的風險就會降低14%。不過，進一步分析顯示，乳製品的潛在抗癌效果，仍與鈣質的補充有較為顯著的關聯性。

研究還觀察到，早餐穀物、水果、全穀雜糧、碳水化合物、纖維、總糖（天然糖與添加糖的總和）、葉酸和維生素C的攝取，與大腸癌風險呈負相關。然而，這些負相關關係的強度相對較小，且可能受到生活型態因素和其他飲食因素的混淆影響。因此，需要進一步確認上述飲食與大腸癌風險之間的關係。

補充鈣質有助預防大腸癌？對腸黏膜具有保護作用？

研究通訊作者Keren Papier博士指出，鈣質對於大腸癌發生的保護作用，可能與其在大腸腔中與膽汁酸和游離脂肪酸結合的能力有關，從而降低潛在的致癌作用。先前在大鼠身上的實驗研究亦表明，大腸腔中若有較高的鈣、磷含量，觀察到有助於保護腸黏膜，並免受潛在有害物質（例如膽汁酸）的損害。

此前也有研究指出，鈣質可能對於大腸組織產生直接影響，例如促進大腸上皮細胞分化、減少大腸黏膜的DNA氧化損傷。實驗室研究還表明，膳食中添加鈣質，有助於減少大腸中「KRAS基因」突變的發生率。總的而言，鈣質的潛在保護作用似乎與其在大腸腔中的存在有關。

有乳糖不耐症如何補鈣？專家建議多攝取9種食物

Papier博士也表示，雖然研究擁有樣本量大的優勢，但受試者族群僅限於歐洲血統的英國女性，未能涵蓋其他地區或種族。另外，受限於飲食調查問卷的格式限制，研究團隊無法將其他飲食納入研究，未來需透過更多元的樣本，以及廣納更多飲食類型，進一步確立大腸癌的預防措施。

如果本身有乳糖不耐症，或平時未有攝取乳製品的習慣，該如何補足人體所需的鈣質？Papier博士表示，深綠色蔬菜如羽衣甘藍、芥菜、菠菜，豆製品如豆腐、豆漿，以及莧菜、杏仁奶、沙丁魚、堅果類、芝麻等等，皆為良好的鈣質攝取來源，建議民眾可視身體狀況適度補充。

資料來源：

Diet-wide analyses for risk of colorectal cancer: prospective study of 12,251 incident cases among 542,778 women in the UK

本文經授權轉自：潮健康《每天一杯牛奶竟有抗癌效果？ 研究：有望降17%女性大腸癌風險》

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