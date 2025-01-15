ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

LIVE／ETtoday健康雲大師講座　亞洲功能醫學之父歐忠儒開講

生活中心／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康中心今舉辦「大師健康講座」，請到亞洲功能醫學之父、瀚仕健康集團創辦人歐忠儒演講，與東森VIP會員暢談「健康逆齡新攻略」，《ETtoday新聞雲》為讀者現場直播，分享大師與現場聽眾的專業交流。

▲▼瀚仕功能醫學研究中心歐忠儒博士歐瀚文院長專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞洲功能醫學之父、瀚仕健康集團創辦人歐忠儒今參與「大師健康講座」。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年民眾對於預防醫學越來越重視，瀚仕健康集團創辦人歐忠儒利用「功能醫學之樹」說明其重要性。

他強調，樹葉是疾病，樹幹和樹根就是身體最基本的細胞功能，如果樹根有問題，加上基因表現不好，就會影響「樹幹」身體功能，進而影響「樹梢」疾病的發生，而根據世界衛生組織統計，有75%人是「沒有生病，但不健康」，因此功能醫學就是聚焦在預防疾病。

歐忠儒進一步指出，人一定是從健康到疾病，然後才會到醫院看病，這過程中都沒有注意到「功能失衡」跟「功能退化」，一般來說，人從健康到疾病發生，大概要經過20到40年的時間才會形成，但以傳統醫院治療來說，他們對病人是疾病控制，不要惡化。

歐忠儒提醒，老化就是身體各項功能退化，研究身體各項功能就是功能醫學，這是未來的疾病預防的走向，簡單來說，人的一生中，每個階段保養方式不一樣，沒有年齡之分。

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

天天睡滿8小時還是累！竟是「橋本氏甲狀腺炎」作祟

35歲工程師不舉慘分手！醫揪「1問題」：近期求診患者多3成

氣溫驟降「腦中風」易急性發作！台大醫點名6特徵：風險增1.3倍

青少女梅毒暴增53倍！疾管署曝3因素：性行為年齡降、交友軟體熱

LIVE／ETtoday健康雲大師講座　亞洲功能醫學之父歐忠儒開講

快訊／饗饗員工手部驗出仙人掌桿菌！北市府：業者衛生有待改善

每天平均3.5萬步！男「7天內狂走25萬步」　身體驚人變化曝光

他用吹風機燙傷包皮！起泡留「王字」烙痕　烘乾私密處注意2件事

55歲婦告別梨形身材　3招4個月甩肉15公斤親友驚艷

食藥署解析「3類藥品分類」　示警「別在網路上買藥」恐觸法

讀者迴響

回到最上面