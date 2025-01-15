食藥署解析「3類藥品分類」　示警「別在網路上買藥」恐觸法

▲食藥署說明「處方藥、指示藥、成藥」藥品分類。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多民眾喜歡在網路上買藥，但分不清楚是否合法，另外也對「處方藥、指示藥、成藥」的分類感到疑惑。對此，食藥署也特別說明3類藥品差別，並提醒目前國內僅允許乙類成藥於網路上販售，且外包裝有明顯「乙類成藥」標示，其餘藥品如壯陽藥、減肥藥或國外藥品，若於網路上販售皆屬違法。

藥品依據風險和安全性分為三級，包括「處方藥、指示藥、成藥」，處方藥的藥品風險較高，需由醫生依據病情開立處方箋，再由藥事人員調劑提供，例如口服抗生素、降血壓藥、糖尿病用藥等。民眾應依照醫囑及藥袋標示服藥，勿自行停藥或調整劑量。

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指示藥則無須醫師處方且會標示「醫師藥師藥劑生指示藥品」，民眾可至藥局或聘有藥事人員的藥粧店購買，常見的有解熱鎮痛藥和感冒藥等，民眾應依藥品說明書、醫師或藥事人員指示使用，且若症狀持續三天以上未改善，應儘速就醫。

成藥的藥理作用較溫和，安全性高，民眾可自行購買，使用前務必閱讀藥品說明書，其中成藥可分為「甲類成藥」和「乙類成藥」，甲類成藥僅限藥局或藥師駐店的藥粧店販售，常見的為胃腸藥、浣腸劑；乙類成藥另可在百貨、雜貨店、餐旅服務商店及網路購買，常見的為清涼劑、外用軟油膏類等。

另外，隨著網路購物普及，購買藥品時務必提高警覺，食藥署副署長王德原強調，目前僅允許乙類成藥於網路上販售，且外包裝有明顯「乙類成藥」標示，其餘藥品如壯陽藥、減肥藥或國外藥品，若於網路上販售皆屬違法，這類產品未經品質、安全及療效把關，消費者可能買到假藥，甚至因服用後出現嚴重不良反應，無法申請藥害救濟；此外，該等非法產品可能以買家名義輸入，消費者還可能不小心觸犯藥事法輸入禁藥的相關規定。

食藥署提醒，民眾若想知道自己服用的是哪一種類別的藥品，可從藥品的外盒或藥品說明書（仿單）確認，也可到食藥署的「西藥、醫療器材許可證相關查詢」，了解相關藥品許可證。