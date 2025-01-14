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健保新制恐添「鎖掛號、延遲手術」亂象　邱泰源：不影響就醫權益

衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

全民健保已實施30年，今年推行「分區總額合理成長管理制度」，盼落實分級醫療和改善健保點值，但醫界對此也感到憂心，認為會有醫院美化點值申報數字，未來可能發生鎖掛號、延遲手術等狀況，損害病患權益。對此，衛福部部長邱泰源表示，分區總額合理成長管理目的是「保護原則」，希望可以讓健保發揮最大效益，絕不會影響就醫權益。

醫院「分區總額合理成長管理制度」給予醫院各自總額，以今年醫療服務收入為基準，明年的服務收入在基準內都採每點1元，保障其收入不會比今年低，超出基準則分三階段「折付」，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

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針對醫界憂心，邱泰源表示，這項措施對山區、離島和醫缺鄉鎮並沒有影響，也有考量偏遠地區民眾就醫權益，也鼓勵醫師到偏遠地區診所服務，至於在成長中的醫療院所，會以「抑制衝量」的方式讓點值不會被稀釋、收入下降。

全國「分區總額合理成長管理制度」計畫試辦分為台北、北區、中區、南區、高屏與東區。邱泰源強調，推動醫院各別總額可避免重症病患淪為人球，達到分級醫療目的，試辦目前除了台北區以外都已上路，台北將在第2季跟進，絕對不會影響到病人的就醫權益。

關鍵字： 健保新制 分區總額合理成長管理 鎖掛號 延遲手術

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