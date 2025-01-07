美國「帕瑪森風味粉」檢出致癌環氧乙烷　4批日本草莓農藥違規

▲美國進口「蒜味帕瑪森風味粉」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗結果，其中有1款美國進口「蒜味帕瑪森風味粉」檢出殘留農藥環氧乙烷；1款阿拉伯聯合大公國進口「綜合香料粉」檢出多款農藥殘留違規；另還有4批日本進口草莓農藥殘留違規，所有不合格產品皆以退運或銷毀。

「奎達實業股份有限公司」從美國進口的「蒜味帕瑪森風味粉」，牌名「GOLD MEDAL」檢出殘留農藥環氧乙烷0.4mg/kg。食藥署副署長林金富指出，根據統計，近半年美國報驗調味醬有321批，其中有20檢驗不合格，主要不合格原因包括環氧乙烷和二氧化硫不合格，去年8月12日起開始針對美國調味醬採逐批查驗直到今年2月11日。

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「馬婕恩國際有限公司」從阿拉伯聯合大公國進口的「綜合香料粉」，品牌名為「MDH」，檢出殘留農藥三賽唑0.05ppm、芬普尼代謝物0.003ppm。

林金富指出，依據業者檢附成分比例表換算農藥殘留量，農藥芬普尼芫荽0.006ppm、孜然0.013ppm、薑黃0.043ppm、黑胡椒0.055ppm、芒果乾0.100ppm、豆蔻籽，紅辣椒0.150ppm、芥子，葫蘆巴葉，藏茴香，肉豆蔻，乾肉豆蔻(假種皮)0.300ppm、阿魏0.429ppm。

依「農藥殘留容許量標準」，農藥芬普尼定量極限為0.002ppm；三賽唑為不得檢出，本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定，總計60公斤退運或銷毀。

▲MDH「綜合香料粉」農藥違規。

▲日本進口草莓農藥違規。

另外，有4批從日本進口的草莓農藥殘留不合格，分別來自佐賀、福岡、熊本。林金富指出，近半年邊境受理日本報驗的草莓有317批，不合格有7批，已經從112年6月起針對日本進口草莓採監視查驗到今年5月31日止，百分之百查驗合格才可輸入。