75%人沒有生病但不健康！歐忠儒用「功能醫學之樹」籲疾病預防

▲東森栢馥全健康中心顧問、亞洲功能醫學之父歐忠儒。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

近年民眾對於預防醫學越來越重視，瀚仕健康集團創辦人歐忠儒利用「功能醫學之樹」說明其重要性。他強調，樹葉是疾病，樹幹和樹根就是身體最基本的細胞功能，如果樹根有問題，加上基因表現不好，就會影響「樹幹」身體功能，進而影響「樹上」疾病的發生，而根據世界衛生組織統計，有75%人是「沒有生病，但不健康」，因此功能醫學就是聚焦在預防疾病。

歐忠儒在1994年就成立功能醫學研究中心，他接受ETtoday新聞雲專訪時透露最早研究功能醫學的原因。他說道，幾乎每個人都有陪自己親友開刀的經驗，以癌症病灶來說，通常要等到化驗才會知道是良性還惡性，但這時候已經屬於「疾病發生」了。

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歐忠儒進一步指出，人一定是從健康到疾病，然後才會到醫院看病，這過程中都沒有注意到「功能失衡」跟「功能退化」，一般來說，人從健康到疾病發生，大概要經過20到40年的時間才會形成，但以傳統醫院治療來說，他們對病人是疾病控制，不要惡化。

根據世界衛生組織統計，5%是健康的人，這部分大多是年輕人，20%生病會去用健保，另外有75%是「沒有生病，但不健康」，而這可能只是身體各項功能退化的問題，如果這時沒有很好介入，就會往疾病發展。

▲歐忠儒博士強調，功能醫學是未來的疾病預防的走向。

他接著提到，在醫院很常見到一種狀況，就是沒有生病但不健康的人去求醫，最後檢查不出確切問題，會被定義為壓力過大、免疫功能下降、自律神經失調、體質關係，由於醫院本來病患量就大，往往這類族群最後就是被提醒有什麼問題再來。

歐忠儒強調，每個人都有獨特的遺傳基因體質、細胞代謝功能、環境和生活方式，功能醫學可以透過個人化檢驗，找出個人問題，而現代人大多都是慢性病的問題，屬於「老的不夠健康、不夠優雅」，其中也以10大死因如心腦血管疾病、癌症、呼吸道等疾病最多。

歐忠儒提醒，老化就是身體各項功能退化，研究身體各項功能就是功能醫學，這是未來的疾病預防的走向，簡單來說，人的一生中，每個階段保養方式不一樣，沒有年齡之分。