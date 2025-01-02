自帶「聽損基因」怕遺傳！醫「1技術」助聽障夫妻生下健康孩子

▲人工生殖可透過基因診斷技術偵測遺傳疾病。（圖／達志影像／示意圖）



記者趙于婷／台北報導

一對「聽障夫婦」有求子需求，但太太本身帶有常見的聽損-GJB基因，生下來的孩子約有1/2的機率會遺傳聽損基因，因此他們進一步尋求人工生殖幫助。醫師指出，由於先生屬於後天性聽損，因此透過著床前基因診斷技術（PGT-M），植入一顆檢驗正常的胚胎，夫妻終於順利生下聽力正常的孩子。

生殖醫學醫師沈孟勳指出，由於該名太太本身帶有常見的聽損-GJB基因，不僅孩子可能會遺傳到聽損基因，她還有多囊卵巢症候群患者，較難自然受孕，不過還好先生則經由基因篩檢後確認是後天性聽損，因雙方基因點位不同，有機會透過著床前基因診斷技術，生下聽力正常的孩子。

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沈孟勳解釋，PGT-M（著床前基因診斷）或稱PGD是幫助帶有單一基因遺傳疾病的夫妻，避免生下具有相同遺傳性疾病小孩的技術，藉由胚胎切片和基因診斷，可在胚胎植入前，確定正常基因的胚胎後，再植入母體子宮內，而降低未來寶寶有遺傳疾病的狀況發生。

現在的技術可偵測超過300種遺傳疾病，如血友病、地中海型貧血、肌肉萎縮症、玻璃娃娃、神經性纖維瘤、范康尼氏貧血等。沈孟勳說，台灣的人工生殖技術世界頂尖，若是帶有遺傳性疾病者，建議在胚胎著床前進行基因檢測，減少孩子承擔遺傳疾病的風險。