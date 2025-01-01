「3大工作環境」恐誘發急性氣喘！醫示警4症狀快就醫

▲咳嗽超過2個月，應儘速就醫進行肺功能等相關檢測。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

全台約有200萬人患有氣喘，而這些患者時常不自覺暴露在恐誘發急性氣喘的工作環境中。醫師指出，包括「美容美髮工作場域、中央廚房等油煙密閉空間、水泥工地或室內裝潢等施工環境」都是風險場域；民眾若有「痰、悶、咳、喘」等四大症狀且持續超過兩個月，應盡速就醫進行過敏原、肺功能等相關檢測。

根據統計，成人氣喘盛行率將近12%，兒童氣喘盛行率則為15％，換算全台約有200萬人患有氣喘。台中榮民總醫院胸腔內科主治醫師傅彬貴指出，以過敏性氣喘患者而言，最常見的過敏原包含「灰塵、冷氣塵蟎、通勤路上汽機車廢氣汙染、隱藏在空氣當中的黴菌、PM2.5」等。

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研究顯示，環境中潛藏在高度活性化學品、工業清潔劑和金屬致敏劑中化學物質如二氧化硫、礦物粉塵、釩、鎘、二氧化矽、煤、肉毒素等，也可能是引發氣喘的過敏因子。

傅彬貴說明，目前根據發炎原因，可將氣喘分為大多數的第二型氣喘以及非第二型氣喘，嚴重型氣喘則有超過半數屬於第二型氣喘，其中多數第二型氣喘起因為過敏原，由於患者氣道長期處於發炎階段，一旦受到過敏原的刺激，會誘發身體免疫系統過度活化，造成支氣管平滑肌收縮、黏膜腫脹、分泌物增加，導致支氣管管徑狹窄，進而誘發氣喘急性發作。

氣喘為氣管的慢性發炎，會出現「痰、悶、咳、喘」等4大症狀，若發現自己在工作場域容易發生這些症狀，就應高度懷疑過敏原和工作環境相關。而高風險工作環境包括「美容美髮工作場域、中央廚房等油煙密閉空間、水泥工地或室內裝潢等施工環境」。

傅彬貴進一步提到，美髮師經常接觸的染髮劑、漂白劑、護髮產品等，部分含有工業清潔劑等化學成分，長期接觸這些高活性化學品恐刺激呼吸道，增加氣管發炎反應；而廚師經常身處高溫、油煙和煤煙環境中，恐含有二氧化硫和肉毒素等微量有害物質，長期吸入可能持續刺激呼吸道黏膜、加劇發炎及氣喘誘發的可能，且廚房通常為密閉空間，排煙不良更容易提高有害物質濃度。

另外，建築工人在施工過程中經常接觸水泥、石灰、石膏和鋼材等建材，釋放的二氧化矽和礦物粉塵也是常見的環境刺激因子，某些建築材料和塗料甚至含有鎘和釩等金屬顆粒，會加重呼吸道發炎或過敏性氣喘反應。

傅彬貴提醒，臨床觀察患者多僅把流鼻水與咳嗽當作過敏或感冒表現，但若持續暴露在過敏原中拖延治療，恐加劇痰增生、進而黏著於氣管壁上阻礙氣體交換，引發氣喘急性發作，若氣喘未積極治療、使氣道長期處於發炎情況，更會導致上皮增厚、上皮纖維化、氣道變小，最終演變成嚴重氣喘，更恐連帶出現肺功能衰退、氣道重塑等不可逆的傷害，因此若有慢性咳痰超過兩個月，就應懷疑是氣管問題並盡快就醫檢查。