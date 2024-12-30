洗草莓先去蒂頭錯了！　譚敦慈教「5步驟」超乾淨

▲草莓怎麼洗才能不傷表皮又洗得乾淨？譚敦慈分享5步驟。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

冬天就是要吃草莓！酸甜多汁的好滋味深受大人小孩喜愛，不過因草莓果肉嬌嫩，該如何清洗才能不破壞表皮又能洗淨殘留的農藥？對此，無毒教母譚敦慈分享「簡單5清洗步驟」，首先輕輕拔除葉子勿傷蒂頭，並將草莓放入盆內以流動清水沖洗10分鐘，放至濾水網上瀝乾，最後切除蒂頭就能安心享用。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在個人粉專指出，不當地清洗容易傷了草莓、影響口感及保存，她建議草莓的清洗方式應如下：

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1：將草莓葉子輕輕拔除，不要傷到蒂頭

2：先將盆子蓄水，並將草莓置放於盆中，先輕輕沖洗後撈起

3：盆中再次蓄水放入草莓，然後用如一根竹筷子粗細的流動清水沖洗約10分鐘（草莓會浮起來可以蓋個盤子讓草莓泡於水中）

4：撈起草莓置放濾水網上瀝乾水分（瀝乾水分較好保存）

5：切除蒂頭享用草莓（沒吃完的草莓要放冰箱保存）

▲洗草莓應先以流水沖洗、浸泡，最後再去除蒂頭。（示意圖／Unsplash）

有網友在PO文底下留言發問，「請問坊間蔬果清潔劑可以使用嗎？」、「需要泡鹽水嗎？需要浸泡多久？」譚敦慈則回覆，根據目前研究顯示，去除農藥的方法「就是用水」。她也強調，洗蔬果千萬不要加鹽、小蘇打或醋，因實驗證明此舉會使蔬果殘留農藥。

營養師楊斯涵曾在粉專說明，草莓屬於低GI水果，可幫助瘦身，一份（170公克）僅有68.7大卡。其富含維生素C、鞣花酸、花青素等抗氧化物，對癌症、心血管疾病、代謝症候群、神經相關疾病亦有保護作用。不過，因草莓屬於高鉀水果，腎臟病患者須酌量食用；其富含草酸，有結石體質者，則需適量攝取並搭配大量水分。