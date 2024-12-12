她驚揭「6健康食物」其實超胖！喝一杯糖分直接爆掉

圖、文／Cofit營養師徐子雅
很多人在減肥時，常掉入「看起來很健康」的迷思，覺得吃了就能輕鬆瘦下來。實際上，這些食物可能暗藏添加糖、油脂或過多調味料，讓減重之路變得更加困難！讓Cofit營養師－徐子雅針對6種常見的食物陷阱，幫助你打破迷思，在減重期間輕鬆避開地雷食物！
這6種減脂食物其實是地雷…
地雷1：蜂蜜芥末醬
千島醬、蛋黃醬、蜂蜜芥末醬的熱量都不低，如果要有醬料，可以優先選擇「和風醬」。
【營養師小建議】仔細查看產品的營養標示，選擇糖分含量較低的產品。留意糖分較多的醬料，如：番茄醬、燒烤醬等，避免攝入過多隱形糖。
地雷2：鮮榨果汁
無論是鮮榨果汁，或超商鋁箔包果汁，喝一杯鮮果汁都相當於攝入3～4份水果的果糖量，糖分直接爆掉！如果要喝果汁，可以優先選擇低糖水果：芭樂、蘋果。（每日建議糖量：不超過總熱量攝取的10%）
地雷3：腐竹
腐竹是煮沸後豆漿表面凝固的薄膜乾燥後的豆製品，有些成品會加以油炸，100克熱量高達463卡！
地雷4：雞爪
雞爪是雞身上屬於熱量偏高的部位，100克215卡！如果又進行滷製，含糖量和鈉量又增加，建議可以少量吃，或者調整成吃雞胸肉或雞腿肉脂肪含量較低的部位。
地雷5：雞湯
冬天愛喝雞湯，但奶白色雞湯其實是脂肪乳化，熱量高、嘌呤也高。
【營養師小建議】多吃肉少喝湯（淺嚐即可）。
地雷6：蔬菜乾
蔬菜乾是經過高溫油炸的蔬果，含反式脂肪，熱量100g約418大卡！
【營養師小建議】健康零食可選擇適量的無糖堅果、黑巧克力。
營養師給飲控人的建議
1.食物還是選擇原型食物，並且符合6大類營養素
2.符合211餐盤，正餐吃飽，嘴巴就不會饞
3.一天飲水量要充足，有助於身體代謝
本文經授權轉自：Cofit《健康食物其實超肥？打破6種減脂食物迷思！》
讀者迴響