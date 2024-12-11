AB型夫捐腎「救腎衰竭O型妻」　5次「雙重血漿置換」完成活體移植

▲游智欽醫師至病房叮嚀陳女士術後照護方式。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

51歲的陳女士於今年2月初因高血壓至醫院檢查，意外診斷出腎臟病第五期，經評估討論後，需要做活體腎臟移植，最後由丈夫捐腎救妻，但因血型不相容，醫療團隊做了五次的「雙重血漿置換術」，最終順利進行移植手術。

收治該病例的台北慈濟醫院腎臟內科主任洪思群指出，陳女士確定罹患腎臟病第五期，由於不想洗腎，她選擇藥物治療，但是效果並不理想，於是討論活體腎臟移植的建議，丈夫楊先生捨不得太太受苦，他立刻決定捐出腎臟為妻子續命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但因為陳女士的血型為O型、先生為AB型，因此醫療團隊替病人執行五次的「雙重血漿置換術」，讓抗體濃度下降後，由泌尿科游智欽醫師、趙梓辰醫師執行移植手術，術後先生住院三天、陳女士住院十天即平安出院。

游智欽指出，活體腎臟移植是指配偶或五等親以內的捐贈者在腎臟功能正常的情況下，將一顆腎臟移植給受贈者，正常情況下，捐贈者及受贈者血型必須相容，否則容易誘發急性排斥反應，進而導致腎衰竭，嚴重者甚至得將新植入的腎臟再次取出。

▲醫療團隊利用雙重血漿置換術克服血型不相容，讓夫妻成功活腎移植。

楊先生在術後表示，「捐出一顆腎臟對我來說不算什麼，我只是希望她能夠健康地陪我走下去。」陳女士也感謝醫療團隊的悉心治療及家人對她的愛，讓她能安心接受手術。

台北慈濟醫院啟業至今共完成64例腎臟移植，而活體腎臟移植為第9例。游智欽說，隨著醫學的進步，腎臟移植已經不再受血型的限制，只要透過雙重血漿置換術及施打抗B淋巴球藥物，將血液中的AB型抗體分離出來，再將乾淨的血漿輸回人體，就能降低血液中的抗體濃度，避免受贈者產生急性排斥的發生。

根據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心數據，截至11月底，台灣共有8857人在等待腎臟移植，正因為能進行移植的屍腎有限，若能進行活腎移植，就能挽救更多腎臟病末期患者的生命。