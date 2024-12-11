她毛孔粗大、紅疹好不了以為過敏　檢查驚見臉上有蟲釀禍

▲吳家華醫師提醒，蠕形蟎蟲症以毛孔粗大伴隨粗糙脫屑的「毛孔性糠疹」是最常見的形態。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲女性，長期受到臉部紅疹、皮膚粗糙困擾，原本還以為是過敏，而且近一年來症狀加劇，加強保濕、塗藥膏都沒改善，且鼻翼、臉頰處反而越來越嚴重，後續就醫經過皮膚科醫師檢查才確認問題是在皮膚上的蠕形蟎蟲。

收治個案的部立台北醫院皮膚科醫師吳家華指出，新生兒的皮膚是不會帶有蠕形蟎蟲，多數人都是因為和他人接觸而得到蠕形蟎蟲，當蠕形蟎蟲共生於人體皮膚後會存在於皮膚的毛囊及皮脂腺中，特別是臉部、頭部皮膚。

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吳家華說明，蠕形蟎蟲利用人類的皮脂生存，正常情況時會與皮膚達成平衡關係，當皮膚環境改變、不適當清潔與保養、免疫力失調、長期使用類固醇或免疫抑制劑，都會導致平衡機制被破壞，進而造成蠕形蟎蟲增生，引發皮膚發炎等一系列症狀。

個案本身就是因為工作壓力大、長期熬夜、作息紊亂，且長期反覆使用類固醇藥膏破壞皮膚屏障，造成蠕形蟎蟲增生，經顯微檢查臉部皮膚泛紅處的蠕形蟎蟲密度增加。後續透過改用抗蠕形蟎蟲藥物治療與調整生活作息與清潔護膚習慣，減少蠕形蟎蟲數量，皮膚狀況重新回到穩定的平衡，症狀終於逐漸好轉。

吳家華提醒，蠕形蟎蟲症引發的症狀包含毛孔粗大伴隨粗糙脫屑、紅斑、丘疹、膿皰，皮膚敏感、溼疹樣變化，可能伴隨著搔癢、灼熱的感覺，其中以毛孔粗大伴隨粗糙脫屑的「毛孔性糠疹」是最常見的形態，皮膚會有砂紙、橘皮樣的變化。

有些症狀容易被誤以為是毛囊炎、溼疹，若自行使用一般藥膏，不僅無法殺死蠕形蟎蟲，還可能致使症狀惡化，建議若有上述狀況，應儘早就醫，由皮膚科專科醫師依據臨床經驗，輔以顯微鏡檢查幫助確診。