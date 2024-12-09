ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

她舌頭麻麻！看診揪出體內「汞、鉛」超標　醫搖頭：飲食害的

口臭,打嗝。（圖／記者李佳蓉攝）

▲60多歲李女士長期居住在大陸，因為有好幾個月感覺舌頭麻麻的，就醫檢查發現體內重金屬過量。（示意圖，非當事人／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

60多歲李女士長期居住在大陸，因為有好幾個月感覺舌頭麻麻的，卻未能找出原因。近期回台灣到台中長安醫院神經內科看診，醫師懷疑可能與環境因素有關，安排功能醫學檢測包含重金屬螯合測試後，發現婦人體內「鉛、汞」含量都超標，疑似與每天喝的茶包有關。醫師也警告，長期恐造成神經系統退化，如巴金森氏症或失智症。

▲重金屬,長安醫院,神經內科,陳惠萱。（圖／長安醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳惠萱建議患者減少該茶包的攝取、調整飲食習慣、運動及桑拿促進流汗，並接受特定的營養素治療。（示意圖，非當事人／長安醫院提供）

長安醫院神經內科主任陳惠萱表示，患者主述舌頭麻持續好幾個月，最近突然變嚴重，但回台後症狀卻緩解，這讓她懷疑病因可能與居住環境或飲食習慣相關。患者也回憶起，平常喝的茶包，舌頭麻的症狀會隨著飲用量增加而加劇。做了相關功能醫學檢查，包含重金屬螯合測試，發現患者體內重金屬含量過高，顯示長期累積的鉛和汞可能導致了神經系統異常。

陳惠萱因此建議患者減少該茶包的攝取、調整飲食習慣、運動及桑拿促進流汗，並接受特定的營養素治療後，舌頭麻木感從最嚴重時的10分降至0到1分，返回大陸後也沒再復發。

陳惠萱提到，重金屬過高對人體影響深遠，並不只侷限於舌頭麻痺。陳惠萱解釋，重金屬會在人體各器官中沉積，長期下來可能造成神經系統退化，如巴金森氏症或失智症，亦可能傷及肝腎、免疫、心血管等其他系統，對健康構成威脅。

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

關鍵字： 重金屬 長安醫院 神經內科 陳惠萱

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

541處失智據點全面啟動！了解最適合長輩的「4種照護資源」選擇

為買保險延後篩檢！男嬰「龐貝氏症」險喪命　北榮搶救40天救回

就醫「沒打麻醉」直接拔指甲！過程曝光　律師陰影重：十大酷刑

北市稽查光澤診所「手術麻醉同一醫師執行」　若遭判刑將懲戒

女拉皮麻醉亡！專科醫曝「法規大漏洞」：民眾無從分辨

她舌頭麻麻！看診揪出體內「汞、鉛」超標　醫搖頭：飲食害的

抹茶營養成分遠高於綠茶　醫提醒：加糖或牛奶抵銷益處

女做醫美亡！醫籲規定「專科麻醫」麻醉　邱泰源：可以立即討論

保密防跌！骨質疏鬆導致骨折致死率高　醫：依賴藥物預防是大忌

「牛奶針」是第4級毒品！麥可傑克森因它送命　醫曝3大副作用

讀者迴響

回到最上面