她舌頭麻麻！看診揪出體內「汞、鉛」超標　醫搖頭：飲食害的

▲60多歲李女士長期居住在大陸，因為有好幾個月感覺舌頭麻麻的，就醫檢查發現體內重金屬過量。（示意圖，非當事人／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

60多歲李女士長期居住在大陸，因為有好幾個月感覺舌頭麻麻的，卻未能找出原因。近期回台灣到台中長安醫院神經內科看診，醫師懷疑可能與環境因素有關，安排功能醫學檢測包含重金屬螯合測試後，發現婦人體內「鉛、汞」含量都超標，疑似與每天喝的茶包有關。醫師也警告，長期恐造成神經系統退化，如巴金森氏症或失智症。

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▲陳惠萱建議患者減少該茶包的攝取、調整飲食習慣、運動及桑拿促進流汗，並接受特定的營養素治療。（示意圖，非當事人／長安醫院提供）



長安醫院神經內科主任陳惠萱表示，患者主述舌頭麻持續好幾個月，最近突然變嚴重，但回台後症狀卻緩解，這讓她懷疑病因可能與居住環境或飲食習慣相關。患者也回憶起，平常喝的茶包，舌頭麻的症狀會隨著飲用量增加而加劇。做了相關功能醫學檢查，包含重金屬螯合測試，發現患者體內重金屬含量過高，顯示長期累積的鉛和汞可能導致了神經系統異常。

陳惠萱因此建議患者減少該茶包的攝取、調整飲食習慣、運動及桑拿促進流汗，並接受特定的營養素治療後，舌頭麻木感從最嚴重時的10分降至0到1分，返回大陸後也沒再復發。

陳惠萱提到，重金屬過高對人體影響深遠，並不只侷限於舌頭麻痺。陳惠萱解釋，重金屬會在人體各器官中沉積，長期下來可能造成神經系統退化，如巴金森氏症或失智症，亦可能傷及肝腎、免疫、心血管等其他系統，對健康構成威脅。