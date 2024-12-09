保密防跌！骨質疏鬆導致骨折致死率高　醫：依賴藥物預防是大忌

▲花蓮慈濟醫院骨科部副主任葉光庭醫師在台灣醫療科技展健康講座分享「骨骼關節保衛戰：活出健康行動力」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院骨科部副主任葉光庭醫師12月7日在台灣醫療科技展健康講座指出，保衛骨骼關節首要之務就是「保密防跌」，保持骨質密度，飲食均衡之外，生活中要有適當的運動對抗肌少症，同時遠離菸酒檳榔壞習慣；足夠的鈣質、維生素D與蛋白質是骨骼健康的關鍵。骨骼健康也可以降低跌倒風險。

骨質疏鬆不是老年人才有的煩惱。葉光庭表示，女性在停經後缺少雌激素的情況下，可能導致多項生理機能衰退，骨質密度下降尤其明顯。骨質疏鬆雖然不致命，但可怕之處在於骨鬆引發跌倒，以及骨折後失能的後遺症：在骨質疏鬆導致的骨折中，髖關節骨折的患者，一年內死亡率約20%至24%，且存活的病患中有約40%無法自行行走，33%失去自主生活能力或住在護理之家。

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葉光庭副主任指出，鈣是構成骨骼的主要物質。維生素D可以增加腸胃道對鈣質的吸收，也可以改善神經肌肉系統功能，進而降低跌倒的機率，保健品可和鈣一起服用，可以減少骨折的發生。適當的日曬，及木耳、香菇、牛奶等食材也都是維生素D的來源。蛋白質是製造肌肉訓練肌力所必需的營養成分。

適當的運動可促進骨骼健康與鍛鍊肌力，葉光庭醫師建議，負重型運動如健走、慢跑和爬樓梯，阻抗型運動如利用健身器材及其他重物，柔軟度運動如拉筋等，可三種運動交叉訓練，一週五次，每次30分鐘中等程度以上的運動量。

▲葉光庭醫師強調，骨鬆的治療手段應視為一個「整體的策略」，單純依賴藥物是大忌。

治療骨質疏鬆症的藥物有很多種，在經過醫師評估和確認後，即可選用適合個人的藥物控制病況，盡量延緩骨質密度的流失。但「治療骨質疏鬆絕對不能光靠吃藥！」葉光庭醫師強調，骨鬆的治療手段應視為一個「整體的策略」，單純依賴藥物是大忌，也就是要搭配飲食、運動。

葉醫師說，所謂「頂天」是適度曬太陽獲取維生素D3，「立地」以做一些簡單的負重運動；「保密」是要定期追蹤骨密度、開始用藥治療後要按時吃藥，並且「防跌」以避免跌倒造成骨折傷害。除此之外，固定到牙科檢查「口腔衛生」情況，並注意「牙齒保健」是否出現因骨鬆藥物副作用導致的問題，都是非常重要的觀念。

長者防跌還有幾個重點要注意，葉光庭醫師提醒長者身體要常動，少量多次並持之以恆。站坐之間變換姿勢要緩慢，停留在新姿勢幾分鐘後再進行下一個動作。浴室等空間要做好防滑防跌措施。室內要明亮。視力清楚也很重要。用藥照醫囑，服藥後若有頭暈要適當休息。

再來，退化性關節炎是令許多人頭痛的問題。葉光庭醫師說，頸部、肘部、手指、足部、腳趾、腰椎、髖關節、膝關節都是好發部位。退化性關節炎常會使關節部位變形、活動力降低、甚至功能喪失。

非藥物的改善方法包括調整活動步調，在日常生活中注重關節保養技巧，葉光庭醫師指出，可在醫師建議下作運動增加肌力、耐力，同時對消炎藥物要有正確的認知，消炎藥不是壞東西，但要依照醫囑使用。健康食品的選擇也可諮詢醫師。

葉光庭醫師也提醒，關節炎無法根治，但關節炎的疼痛與不適是可以治療改善的。再者，關節照護可能需綜合數種治療的方法。要找到真正有效的治療需要些時間，別輕易放棄。他建議病人一定要時常和醫師溝通，如果治療效果不如預期，可直接向醫師反映，因為還有許多其他的治療方法可選擇，包括玻尿酸注射、自體高濃度血小板血漿注射，甚至手術治療如滑液膜切除術、關節置換手術等，醫師會評估病症嚴重程度，與病人進一步討論治療方法。

