晚期確診比例最高！醫示警「肺癌6大危險因子」要提早篩檢

▲醫師呼籲，肺癌可透過篩檢提早發現。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌是十大癌症中「發生人數最多、晚期確診比例最高、死亡率最高」的三冠癌王，醫界不斷呼籲透過篩檢提早發現，醫師指出，造成肺癌的原因很多 ，包括「菸害、空氣污染、職場或居家環境暴露（如石綿、粉塵、砷、氡氣等）、肺部相關疾病史（如氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核等）、肺癌家族病史、炒菜油煙」等。

中山醫學大學副校長張基晟醫師指出，第1A期肺癌五年存活率高達8成，但早期通常無明顯症狀，多達半數患者診斷時已是晚期，五年存活率驟降剩不到1成，因此早期發現、早期治療是提高肺癌存活率的關鍵。

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另外，張基晟也提到，近年有越來越多非吸菸者被診斷出肺癌，因此空氣洘染、肺癌家族病史、環境暴露等危險因子也不可輕忽，在篩檢上，目前低劑量電腦斷層掃描（LDCT）是經國際實證能有效早期發現肺癌的篩檢工具。

國健署已推行LDCT肺癌篩檢，補助具有肺癌家族史（50至74歲男性或45至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾）或重度吸菸者（50至74歲吸菸史達30包-年以上，仍在吸菸但有意願戒菸或戒菸未達15年之重度吸菸者），每兩年一次定期檢查。

為宣導肺癌篩檢與精準治療的重要性，台灣癌症基金會發起「測一下肺怎樣」行動，透過篩檢肺癌篩檢早期發現，基因檢測揪出突變基因，治療上可採精準治療。張基晟提醒，除了具補助資格的高風險族群外，也建議有早發肺癌家族史民眾若自身經濟許可，可提早將LDCT列入定期健檢項目。