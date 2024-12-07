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中山美穗倒臥浴缸逝！台大急診醫揭「浴室猝死」2大原因

▲▼中山美穗驟逝震驚全日本。（圖／翻攝自IG）

▲中山美穗驟逝震驚全日本。（圖／翻攝自IG）

記者洪巧藍／台北報導

日本女星中山美穗6日被人發現倒臥在浴缸死亡，享年54歲，傳出可能死因是熱休克或者疾病導致溺水。台大急診醫分析，倒臥浴缸死亡比較常見2種情況，一種是喝酒或服用安眠藥；另一種則是心血管疾病者因為冷熱溫差導致熱休克，提醒屬於風險族群者泡澡溫度不要過高。

警方向媒體透露，經紀公司人員中午過後通報稱「她倒在浴缸內」。當時她坐在浴缸，且浴缸滿滿熱水，身體呈前傾姿勢，臉部浸在水中，身上未見外傷，初步判斷可能是熱休克，或是疾病導致溺水。由於現場沒有遺書、藥物，家中也上鎖，目前排除與犯罪事件有關，為了進一步釐清死因，遺體已送往解剖。

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台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋分析，在浴缸中死亡大致有兩種情況，其中一種是喝酒、吃安眠藥之後去浴缸裡泡熱水，後來溺斃在裡面，這種情況美國幾乎每天都有一人因此死亡。第二種則是本身有心臟疾病者，因為天氣寒冷時去泡澡出現冷熱交替、溫差太大，浴缸裡高水溫讓周邊血管放鬆，血液難以回流心臟，導致心肌梗塞、中風等熱休克情況發生。

李建璋指出，這兩種情況在台灣都有發生過，而熱休克的情況雖然相對少但還是有風險。建議本身有心臟疾病民眾天冷時要泡澡，溫度不要太高，約在37度至40度之間比較合適；也要注意求救措施。

但也別對泡熱水澡、桑拿等太過恐慌！李建璋表示，如果本身沒有心血管疾病者可以安心泡澡，甚至相當鼓勵，研究顯示長者泡澡可以降低高血壓等心血管疾病風險達到20%，對健康有益。

▲▼衛福部資訊處處長李建璋。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部資訊處處長、台大急診醫師李建璋。（圖／記者洪巧藍攝）

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