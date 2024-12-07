醫師罹腦癌堅持器捐！她淚憶父親勇敢：別一把火將可用器官全燒掉

▲感謝器官捐贈者大愛，台大醫院2024年「與愛同行」感恩音樂會。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

「器官還可以用就捐出來，不要一把火燒掉。」開業醫師連振坤去年罹患腦癌，過世後捐出眼角膜遺愛人間，他的女兒今（7）日出席台大醫院器捐感恩音樂會分享，爸爸當醫師時，家中診所常常貼有器官捐贈勸募的海報，當他自己面臨生命最後一段里程，就身體力行去實踐。爸爸好好的過完剩下的日子，不但玩到最後一秒，也堅定要走安寧、器捐，讓人感受到他的勇敢與堅持。

台大醫院今日舉辦「與愛同行」器官捐贈感恩紀念音樂會，藉此機會緬懷捐贈者，並向其家屬致上最深的敬意與感謝。器官捐贈者連振坤的女兒出席分享父親生前的生活態度及對器官捐贈的看法。

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連小姐回憶，台灣剛開始推廣器官捐贈時，爸爸的診所本來就會有衛生單位來貼勸募海報，那時爸爸還很健康，就已經和她們說，「如果還有能夠用的器官就捐出來，而不是一把火把器官燒掉。」

就在去年10月份，連振坤半夜在家裡洗手間跌倒，身為醫療人員，他直覺這不是中風，主動前往醫院要求檢查，結果診斷出惡性度極高的腦癌。連小姐說，父親當時就知道自己來日不多，雖然第一次手術成功，他仍決定「再復發就不要再動手術」，一切順應自然。

半年後的核磁共振檢查，連振坤另一邊腦部也出現小顆的瘤。連小姐說，雖然臨床醫師判斷爸爸身體狀況可以再開刀，但他堅持不再接受手術，除了因為這項疾病有極高的復發問題，接受腦部手術會影響到身體各項功能，只會讓生命品質變差，爸爸決定「好好過完剩下的日子，玩到最後一秒」。

連小姐說，爸爸在最後一年真的是到處玩，即使復發還是繼續玩，一直到腦瘤壓迫運動感覺相關區域，使他無法繼續行走。爸爸原本是很健康沒有慢性病的人，那時面臨身體功能一個一個消失，連小姐溫暖地告訴爸爸，「沒關係，這個功能退休了！謝謝它幫忙我們一輩子。」

▲感謝器官捐贈者大愛，台大醫院2024年「與愛同行」感恩音樂會。（圖／台大醫院提供）

連振坤毅然選擇接受安寧療護，連小姐問爸爸會不會害怕，他總說不怕。連振坤後來已經比較無法講話時，連小姐問，「爸爸要安寧、器官捐贈，都按照你安排好嗎？」爸爸甚至努力用氣音回應「當然好」，意願相當堅定。連小姐感嘆，父親沒有讓宣傳海報只是貼在診所牆壁上，在自己遇到事情的時候，就真的去身體力行，且生命最後一段里程，真的很勇敢。

連小姐回想，台大安寧與器捐團隊照顧爸爸時，醫師來巡房都是「連醫師、連醫師」的叫他，雖然爸爸已經不是醫師只是個病人，但是醫療團隊還是很重視他這一生做過的事情，爸爸的主治醫師還和他說，「連醫師一輩子照顧這麼多人，現在你生病換我們照顧你。」連小姐表示，這些都是她後來很難受時，可以鼓勵自己的事。

連小姐也提到，爸爸往生時因為腦瘤壓迫，眼睛和嘴巴無法完整閉合，當時負責器官捐贈手術時的外科醫師，特別幫爸爸儀容整理得笑笑的。她說，「爸爸本來就很愛笑，手術後爸爸回到原來笑笑的樣子，心裡很感謝那位醫師。」

談到唯一比較遺憾的地方，連小姐指出，爸爸本來希望能捐贈的器官可以越多越好，但是因為癌症惡性度高，最後能捐贈的僅有眼角膜，即使如此她們還是相當感激，爸爸的最後一程可以如此圓滿。雖然爸爸離開，但她仍感受自己的生命獲得很大的祝福。