ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

他耳鳴困擾長達2年　中醫師揪出竟與「消化道疾病」相關

▲▼醫師分享，按耳朵飢點（紅圈處）可幫助減緩過度旺盛的食慾。（圖／記者張乃文攝）

▲耳鳴竟與胃食道逆流有關，示意圖非當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

62歲的王先生，左耳出現耳鳴困擾長達2年，經常聽到沙沙沙的低頻聲音，甚至會耳脹並有回音的感覺，曾服用西藥但症狀絲毫沒有改善。王先生後續尋求中醫協助，經詢問病史診察舌脈，發現他本身有胃食道逆流問題，進而影響出現耳鳴症狀。

收治個案的台南市立醫院中醫部中醫師趙念廷表示，根據相關期刊研究，俗稱「火燒心」的胃食道逆流也可能造成慢性耳咽管功能障礙和聽力學症狀，因為胃酸逆流到鼻腔和耳咽管後，可能會使耳咽管受損而導致耳鳴，因此在診療耳鳴患者時需要十分全面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙念廷指出，王先生平時壓力大且偶爾會發脾氣，常常覺得喉嚨卡卡的，並且有胃食道逆流的問題，王先生仔細回想，自己三餐不定時，在吃完飯後有時會胃酸上逆，耳鳴好像會比較大聲。趙念廷分析，個案耳鳴可能就是和胃食道逆流有關，給予中藥處方疏肝和胃、制酸降逆，服藥2周後不僅耳鳴症狀大幅緩解，胃食道逆流也獲得改善。

趙念廷提醒，若是本身耳鳴伴隨有胸口灼熱感、喉嚨卡卡的異物感、咳嗽、口中有酸味或口臭等症狀時，就要多加留意是不是胃食道逆流引發的耳鳴。

至於胃食道逆流患者，建議平常應盡量少量多餐，減少油炸、辛辣、甜食等的攝取，戒除宵夜同時避免餐後2小時內就平躺入睡，平時適當紓解壓力並維持心情平靜，擁有良好的生活習慣才能治標又治本。

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

關鍵字： 胃食道逆流 耳鳴 中醫 健康 治療

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

他耳鳴困擾長達2年　中醫師揪出竟與「消化道疾病」相關

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

在「陌生環境」工作更有效率！MIT博士證實：在家會忍不住洗衣服

想懷孕！她「一愛愛月經就來」嚇到不敢做　最美博士吐原因

中山美穗倒臥浴缸逝！台大急診醫揭「浴室猝死」2大原因

32%台人恐中鏢！染皮蛇「5族群」最危險　醫：痛到像被火燒

總是手腳冰冷？　專業醫警告：原因不只「天氣冷」

26歲男突中風！　三餐「都配1食物」醫一聽傻了

醫師罹腦癌堅持器捐！她淚憶父親勇敢：別一把火將可用器官全燒掉

不會AI的醫師會被取代！衛福部要推醫療版「生成式AI使用指引」

讀者迴響

回到最上面