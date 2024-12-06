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夫癱瘓10年！妻夢到他喊「希望解脫」　醫學也難解釋臨終一幕

（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰

圖文／CTWANT

台灣已步入高齡化社會，再加上86歲作家瓊瑤4日下午在住家被發現輕生亡，也讓銀髮族及安樂死議題成為社會關注焦點。對此，知名胸腔內科醫師蘇一峰也分享一個神奇病例，有伯伯因為腦中風對外界沒反應，在呼吸病房住了快10年，直到妻子近日夢到他說「在呼吸病房活得很痛苦，希望能解脫」，伯伯就真的出現敗血症，但當知道太太還在國外沒有回來，伯伯也在血壓只有四五十的情況下，撐到家人全員到齊後才過世，令蘇一峰感嘆，生命的奇妙連醫學有時也很難解釋。

蘇一峰醫師昨（5日）在臉書粉專發文分享，臨終的病人等最後一個家人到場才離世的故事，並拋出問題「安樂死需不需要？」他透露，這位病人王伯伯在呼吸病房住了快10年，因為腦中風對外界沒有反應，身體難免有褥瘡，也需要常常抽痰，避免肺炎，「一個多月前我們跟病人太太談到了安寧拔管，王太太說有夢見他先生，夢中說他在呼吸病房活得很痛苦，希望能解脫離開這個世界。」

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夢醒了之後太太哭了一場，太太與子女還是很捨不得他離開，實在下不了安寧拔管的決定。但一個月後，王伯伯出現了敗血症，「血壓很低只有五六十，隨時離世都不意外，此時病房通知所有的家屬到場，家屬也表達不急救的意願。」然而王伯伯太太現在在國外，只缺她，其它人都到齊了，當下王伯伯隨時都有可能斷氣過世，「就這樣一天一天繼續的撐下去。」直到第4天，蘇一峰查房的時候突然在病床邊跟王伯伯說：「你的太太明天就會回來了！」

於是王伯伯在血壓只有四五十的情況下，硬是撐到了第5天，等到太太到場，全員到齊跟他說話道別後，他幾小時才斷氣。至此蘇一峰也感嘆，生命的奇妙連醫學有時也很難解釋，「人生就這一次，不留遺憾的離開。」

貼文曝光也引發網友熱議，「對病人真是折磨」、「臨終真的難」、「每個人都該學習、該面對的課題」、「不捨親人痛苦，但真的離開了還是很不捨！」、「病人和家屬都被折磨近十年」。不過也有人認為，「安寧拔管，跟安樂死是兩件事，台灣允許安寧拔管，是家屬不願」、「你的小創作中的伯伯需要的是安寧拔管，十年前你我都還在榮總時就已經可以合法執行，跟安樂死一點關係都沒有。」

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關鍵字： 周刊王 蘇一峰 安樂死

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