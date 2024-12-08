情侶在一起多久？研究「看1指標」預測4年後會不會分手

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▲情侶能不能走得長久，「女方的意願」是關鍵。（示意圖／資料照）

圖、文／潮健康林昱彣 外電編譯

知名棒球主播一句「這球就像變了心的女友回不來了」，成為不少台灣棒球迷琅琅上口的金句。如今《Journal of Social and Personal Relationships》刊載研究認為，女性對維持伴侶關係的意願占據主導地位，甚至決定關係走向；若女方下定決心分手，伴侶關係或許就像一記強力全壘打「回不來了」。

女性是維持長久感情的關鍵角色？研究：可預測4年後是否分手

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來自加拿大與美國研究團隊，透過關係發展研究（RDS）樣本召集1,294名18～34歲的受試者，他們處於至少2個月的異性伴侶關係中。所有伴侶在研究開始時都未婚，超過40%的伴侶同居，近30%有孩子、14%有共同的孩子。受試者大多相當認真看待目前的伴侶關係，但尚未透過婚姻將關係制度化。

研究團隊最終篩選出314對伴侶，並採用縱向研究設計，在4年（2008～2012年）內以4～6個月為間隔，收集11次數據，並在研究模型中加入控制變數，例如孩子的數量、同居狀況、關係持續時間、教育程度、年齡、收入和種族等，以排除其他因素對伴侶關係結束的影響。

研究結果顯示，女性對維持伴侶關係的意願，比起男性更能預測未來2年、3年和4年內關係的結束。換句話說，若女性對於維持關係的動機較低，那麼雙方在未來更有可能走向分手。以標準化邏輯迴歸係數（β值，數值越高代表對分手的影響越大）來看，男女性對4大關係指標的影響如下圖所示。

以上數據之正值代表正相關、負值則為負相關。例如女性預測分手的可能性皆比男性更高；而無論性別，若關係滿意度、承諾度與愛情程度越佳，關係破裂的可能性則越低。以研究結果來看，女性維持關係的意願雖比起男性更能預測關係走向，但以關係持續程度、滿意度或相愛程度來看，男性與女性的預測走向並沒有顯著的差異性。

變心的女友真回不來了？專家：下定決心分手恐難以挽回

研究作者Matthew D. Johnson博士表示，研究結果對既有性別差異的理論提供部分支持，例如女性對維持伴侶關係的意願，更能預測未來伴侶關係的分裂，與社會心理學和演化心理學的觀點一致。

「社會心理學觀點認為，女性在社會中被賦予了維護關係的責任；演化心理學觀點則認為，女性在生育方面投入的成本遠高於男性，因此女性會更加關注伴侶關係的質量，以確保潛在伴侶在懷孕時會保持承諾的一致性。」

Johnson博士也表明，本次研究的樣本是未婚但處於長期關係的異性伴侶，其中許多伴侶同居或育有子女。受試者伴侶的關係已進入相當認真的階段，在這種情況下，更能反映出女性是否真的願意與伴侶邁入婚姻或生子；相反地，下定決心分手的女性，也往往難以被挽回。

結婚後不再由女性主導！已婚男女將共同決定婚姻壽命

不過，研究結果並未斷言男性承諾對於關係維繫不重要。例如研究發現，在關係的第一年，男女對維繫關係的重視程度，都能有效預測關係是否持續；過去也有針對已婚伴侶的研究發現，男女性的承諾程度在預測離婚方面，並無顯著差異，這也顯示在不同的關係階段當中，男性承諾度的重要性可能有所不同。

最後，Johnson博士提醒，本研究仍有其侷限性，例如研究樣本來自美國，而關係結束的過程可能與伴侶的跨文化背景有關；且樣本數據距今已超過10年，無法完全適用當今的伴侶關係。另外，研究僅關注未婚異性伴侶關係，並未納入同性、已婚或中老年伴侶作為樣本，可能有多元性不足的疑慮。

資料來源：

Women and Men are the Barometers of Relationships: Testing the Predictive Power of Women’s and Men’s Relationship Satisfaction

Gender differences—or the lack thereof—in the prediction of relationship dissolution among unmarried mixed-gender couples from the United States

本文經授權轉自：潮健康《維持長久感情的關鍵？ 研究曝1指標最準，可預測4年後是否分手》

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