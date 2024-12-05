醫曝「囤積症」觸發關鍵　推「3箱法則」整理東西

▲醫師指出，「重大的失落經驗」常是囤積症的觸發關鍵。（圖／免費圖庫Freepik提供）

記者趙于婷／台北報導

不少人家中堆積著「以後可能用得到」的物品或是衣櫃裡總是有一疊疊塵封已久不會再穿的衣服。醫師指出，這些囤積現象看似常見，但如果情況逐漸加重到影響到日常生活，這可能就是患上「囤積症」的警訊，從心理層面來看，「重大的失落經驗」常是觸發的關鍵，如失去至親、創傷經驗，甚至是在長者身上，可能是認知功能退化的表現。

心身醫學診所醫師周呈叡指出，囤積症的成因相當複雜，往往不是單一因素就能造成，囤積症是多重因素交織而成的結果，從心理層面來看，重大的失落經驗常是觸發囤積行為的關鍵點，例如有些患者在失去至親後，會開始執著地保存對方的遺物，透過實體物品來維持與逝者的連結關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，創傷經驗也同樣可能誘發囤積症的養成，例如「曾經歷過經濟低潮的人」，可能會因為對未來缺乏安全感，而開始過度囤積物品，藉此來降低對未知的擔憂；另外對於長者來說，囤積症可能是認知功能退化的一種表現，因為難以辨識物品是否還有保留的價值，決策能力退化難以下決定丟棄，因此持續堆積物品在家中，影響生活甚至於影響家人。

囤積症對生活的影響往往超出正常想像，嚴重不僅將影響個人生活品質，更可能危及到健康安全，若要避免甚至克服囤積症，第一步可以先從自我改善開始。周呈叡建議，可採用「小步漸進」的方式進行，例如每天固定撥出10到15分鐘進行整理，從最不具情感連結的物品下手，例如過期的傳單或報紙。

整理東西時也可使用「三箱法則」，準備「保留」、「捐贈」、「丟棄」三個箱子來分類物品，對於具有紀念價值的物品，不妨以拍照方式保存回憶，適時放手實體物品。同時開始建立「一進一出」的習慣原則，在購入新物品時，就處理掉一件舊物品，這樣就能避免物品持續囤積。

若上述提到的自我改善方式成效不彰，周呈叡建議，可進一步尋求心理專業的協助，心理師通常會採用認知行為治療，幫助患者探索並改變對物品的不合理想法，同時也會採用暴露反應預防療法，協助患者逐步面對丟棄物品時的焦慮感，進而達到症狀緩解，而對於嚴重囤積症的患者來說，服用血清素回收抑制劑（SSRI）等口服抗憂鬱抗焦慮藥物，也可以逐步改善病情。